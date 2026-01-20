Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση τρένου με τοίχο αντιστήριξης που είχε πέσει στις γραμμές μεταξύ των σταθμών Σαν Σαντουρνί ντ’Ανόια και Χελίδα στη Βαρκελώνη.

Από τους τραυματίες, οι τέσσερις έχουν σοβαρά τραύματα.

Τρία μέλη της καταλανικής κυβέρνησης κατευθύνονται προς το σημείο του ατυχήματος.

Μια επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα κοντά στη Βαρκελώνη, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ατόμων.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, ο μηχανοδηγός του προαστιακού έχασε τη ζωή του, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, τοπική ώρα (11 μ.μ. ώρα Ελλάδας), προκαλώντας αναστάτωση στο δίκτυο μεταφορών της περιοχής.

Η Πολιτική Προστασία επιβεβαίωσε ότι στο σημείο επιχειρούν έντεκα μονάδες ασθενοφόρων από τη Βαρκελώνη και ομάδα πυροσβεστών, ενώ η κυκλοφορία στη γραμμή έχει ανασταλεί προσωρινά.

Αιτία το έντονο καιρικό φαινόμενο

Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν την πτώση του τοίχου στις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας διαβρώσεις και αποσταθεροποίηση των υποδομών.

Σειρά περιστατικών στους σιδηροδρόμους

Το νέο αυτό ατύχημα έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 42 άνθρωποι και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, την Τρίτη σημειώθηκε ακόμη ένας εκτροχιασμός τρένου στη Βαρκελώνη, στο δρομολόγιο μεταξύ Μπλάνες και Μακανέτ. Ευτυχώς, σε εκείνο το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η αιτία του εκτροχιασμού αποδόθηκε σε πέτρες που είχαν πέσει στις γραμμές εξαιτίας της καταιγίδας που έπληξε τη Χιρόνα. Η λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής έχει επίσης ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.