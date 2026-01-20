Στους 41 ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία της Κυριακής (18.01.2026) στην Ισπανία, το οποίο θεωρείται το πιο πολύνεκρο δυστύχημα της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης, πως υπάρχουν 43 αγνοούμενοι, οι οποίοι ίσως είναι ακόμη παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ζωντανοί, ή νεκροί.

Την ίδια ώρα τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για το τι προκάλεσε την τραγωδία

«Τα τρένα ήταν σε ευθύγραμμη πορεία, κάτω από την μάξιμουμ επιτρεπόμενη ταχύτητα. Το τρένο που εκτροχιάστηκε ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Είχε περάσει επιθεώρηση την περασμένη Πέμπτη, και κινούνταν σε μία γραμμή που είχε πλήρως ανακαινιστεί τον Μάιο του 2025 », μεταδίδουν τα μέσα.

«Κλειδί» ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες

Τα συνεργεία των ειδικών επικεντρώνουν την έρευνα σε αυτό ακριβώς το σημείο που έχουν κυκλώσει με ειδικές ετικέτες. Ένας σπασμένος αρμός-σύνδεσμος στις ράγες, ενδέχεται να είναι το στοιχείο-κλειδί και αυτή η βλάβη να προκάλεσε τον εκτροχιασμό του πρώτου τρένου.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι πραγματογνώμονες εστιάζουν σε συγκόλληση ράγας στο χιλιόμετρο 318,7 της γραμμής, η οποία φέρεται να έσπασε ακριβώς τη στιγμή του δυστυχήματος, στις 19:45 τοπική ώρα. Γίνεται λόγος για κενό περίπου 30 εκατοστών, πιθανό αποτέλεσμα κόπωσης του υλικού ή κακής συγκόλλησης.

Ο Γιάννος Γραμματίδης, τέως πρόεδρος ΟΣΕ, σχολίασε πως πράγματι φαίνεται να λείπει ένα κομμάτι από τις ράγες του τρένου.

«Δεν ξέρω αν βρέθηκε, αυτό θα το ανακαλύψει η έρευνα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αστοχία υλικού από πλευρά του συρμού. Ήταν ένα σύγχρονο τρένο. Το δυστύχημα κατά πάσα πιθανότητα έγινε λόγω βλάβης στο σημείο αυτό της συνδεσμολογίας. Υπάρχουν καταγραφικά βαγόνια που ελέγχουν τις ράγες. Υπήρχαν καταγγελίες των μηχανοδηγών για προβλήματα στις ράγες».

Η προειδοποίηση των Ισπανών μηχανοδηγών

Από τις 8 Αυγούστου του 2025 το συνδικάτο των Ισπανών Μηχανοδηγών, με επιστολή είχε ενημερώσει και προειδοποιήσει το Υπουργείο Μεταφορών για «σοβαρές φθορές» και κραδασμούς στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, ζητώντας μείωση των ορίων ταχύτητας.

Η Ισπανία ζει στη βαριά σκιά τριήμερου εθνικού πένθους. Σιγή τηρείται ακόμη και στις προπονήσεις και τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων.

«Θα μάθουμε την αλήθεια, θα βρούμε απαντήσεις και όταν μάθουμε την αιτία αυτής της τραγωδίας θα την δημοσιοποιήσουμε με απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Το MEGA στο σημείο όπου θα πάνε τα συντρίμμια των βαγονιών

To MEGA βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου του MEGA, Γιάννη Ρήγου, τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών αναμένεται τι επόμενες ημέρες να μεταφερθούν σε ένα οικόπεδο λίγο έξω από την Κόρδοβα όπου έγινε το δυστύχημα.