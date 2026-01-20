Τουλάχιστον 41 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη νότια Ισπανία, όπου ένα επιβατικό τρένο υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκε με άλλον συρμό το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τις αρχές της Ανδαλουσίας και τον υπουργό Μεταφορών.

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε ότι «ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 41 μετά τον εντοπισμό χθες (Δευτέρα) βράδυ, του άψυχου σώματος ενός ανθρώπου σε ένα από τα βαγόνια του τρένου της Iryo». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 39 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero, σημειώνοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν εντοπίσει τουλάχιστον τρία ακόμη πτώματα παγιδευμένα στα συντρίμμια.

Η αστυνομία έχει λάβει ενημέρωση για 43 αγνοούμενους, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, μαζί με τα δύο πτώματα που δεν έχουν ακόμη ανασυρθεί. Ο Γκράντε-Μαρλάσκα προειδοποίησε ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών θα επιβεβαιωθεί μόνο όταν οι διασώστες ολοκληρώσουν την έρευνα σε όλα τα εκτροχιασμένα βαγόνια.

Έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν γερανούς για να προσεγγίσουν τα πιο κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ένας προβληματικός αρμός στις ράγες να αποτελεί βασικό στοιχείο για τον καθορισμό των αιτιών του εκτροχιασμού και της σύγκρουσης.

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του, βασίλισσα Λετίσια, αναμένεται να επισκεφθούν σήμερα το σημείο της τραγωδίας, συνοδευόμενοι από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Μαρία Χεσούς Μοντέρο.