Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της σύγκρουσης τρένων υψηλής ταχύτητας που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 άτομα.

Όλα συνέβησαν όταν βαγόνια ενός τρένου με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στην αντίθετη γραμμή, συγκρουόμενα με ένα αντίθετο τρένο στο Αδαμούθ το βράδυ της Κυριακής.

Ο απολογισμός των νεκρών που συμπεριλαμβάνει τέσσερα τραυματισμένα παιδιά, απειλείται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς συνεχίζονταν οι έρευνες στα κουφάρια των δυο τρένων που συγκρούστηκαν κοντά στην Αδαμούθ, περίπου 35 χιλιόμετρα από την Κόρδοβα. Σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να εντοπίσουν αν τυχόν υπάρχουν ακόμη πτώματα στα βαγόνια και να τα ανασύρουν.

Η δημόσια αρχή για την αντιμετώπιση καταστροφών (CID) ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες βράδυ ότι έχουν γίνει 43 αναφορές για εξαφανίσεις από πλευράς συγγενών θυμάτων. Μεταξύ όσων ανασύρθηκαν, έχουν γίνει πέντε αναγνωρίσεις με νεκροψίες-νεκροτομές, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Σάντσεθ υποσχέθηκε επίσης να διερευνήσει διεξοδικά τα αίτια της σύγκρουσης των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στη νότια Ισπανία, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Εκτροχιασμός και σφοδρή σύγκρουση

Την Κυριακή στις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), δυο τρένα υψηλής ταχύτητας που κινούνταν προς αντίθετες κατευθύνσεις σε παρακείμενες σιδηροτροχιές συγκρούστηκαν, ενώ μετέφεραν κάπου 500 επιβάτες συνολικά.

Αιτία: συρμός της Iryo—ιδιωτικής σιδηροδρομικής εταιρείας, θυγατρικής του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato (Trenitalia), που διακρατεί το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της—εκτροχιάστηκε και βαγόνια του πέρασαν στις κοντινές σιδηροτροχιές, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους συρμός της Renfe, της ισπανικής δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας.

Τέσσερα βαγόνια του συρμού της Renfe εκτροχιάστηκαν εντελώς κι ανατράπηκαν, δυο από αυτά μοιάζουν να συνθλίφτηκαν από τη σύγκρουση, δείχνουν πλάνα από τον αέρα που δημοσιοποιήθηκαν από την ισπανική χωροφυλακή.

Εκατοντάδες μέτρα μακριά από εκεί διακρινόταν ο κόκκινος συρμός της Iryo, με τα περισσότερα βαγόνια ακόμη στις ράγες, αλλά τα δυο τελευταία γερμένα στο πλάι.

«Απόλυτη διαφάνεια»

Στην Αδαμούθ, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υποσχέθηκε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους ότι τα ευρήματα της έρευνας για τα αίτια και τις περιστάσεις της τραγωδίας θα δημοσιοποιηθούν με «απόλυτη διαφάνεια», ότι θα αποκαλυφθεί «η αλήθεια».

Ως αυτό το στάδιο ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε αναφέρεται σε «πολύ παράξενο» δυστύχημα, που έγινε σε ευθεία και σε τμήμα των σιδηροτροχιών που συντηρήθηκε και εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα.

«Το ανθρώπινο λάθος έχει πρακτικά αποκλειστεί», τόνισε ο πρόεδρος της Renfe, ο Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, στη δημόσια ραδιοφωνία RNE. Η καταστροφή οφειλόταν είτε στον συρμό της Iryo, ή «σε πρόβλημα της υποδομής», πρόσθεσε.

Σε αυτό το τμήμα των σιδηροτροχιών η ταχύτητα περιορίζεται στα 250 χιλιόμετρα την ώρα και δεν θεωρείται πως η ταχύτητα ήταν η αιτία της καταστροφής, είπε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πως ο ένας συρμός κινείτο με 205 χιλιόμετρα ανά ώρα και ο άλλος με 210 χ.α.ώ. όταν έγινε το δυστύχημα.

Η χώρα ολόκληρη πέρασε τη χθεσινή μέρα σε κατάσταση σοκ, ξεκινώντας από τη μικρή πόλη Αδαμούθ, όπου υπήρξαν αμέσως εκδηλώσεις αλληλεγγύης.

Ο Μανουέλ Μουνιόθ, εξηντάρης κάτοικος, έσπευσε να πάει «νερό, κουβέρτες, όλα όσα μπορούσε» στο κέντρο υποδοχής συγγενών των θυμάτων που άνοιξε ο δήμος.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω…» στέναζε από την πλευρά της η 49χρονη Σόνια.

Άνδρας με δάκρυα στα μάτια μιλούσε στο τηλέφωνο προτού τον σφίξουν στην αγκαλιά τους αρκετοί παριστάμενοι. Η χωροφυλακή βρισκόταν σε μικρή απόσταση, για την υποδοχή συγγενών των θυμάτων.

Η βασιλική οικογένεια αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή.

Η επανέναρξη των σιδηροδρομικών δρομολογίων που συνδέουν τη Μαδρίτη με μεγάλες πόλεις της Ανδαλουσίας αναμένεται πως θα γίνει «περί τη 2η Φεβρουαρίου», με δεδομένες τις ζημιές στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Πουέντε.

Αναφορά για ελαττωματική σύνδεση στις ράγες

Σημειώνεται ότι το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή που ενημερώθηκε για τις αρχικές έρευνες, σύμφωνα με την οποία οι ειδικοί εντόπισαν ελαττωματική σύνδεση στις ράγες, η οποία προκαλούσε τη διεύρυνση του κενού μεταξύ των τμημάτων των ραγών καθώς τα τρένα διέρχονταν από αυτό. Πρόσθεσαν ότι η σύνδεση αυτή ήταν καθοριστική για τον προσδιορισμό της αιτίας του ατυχήματος.

Η ισπανική εφημερίδα El País ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν το ελάττωμα ήταν αιτία ή αποτέλεσμα της σύγκρουσης.

Ο τύπος του τρένου που εμπλέκεται στο ατύχημα ήταν Freccia 1000, το οποίο μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα 400 χλμ/ώρα (250 μίλια/ώρα), σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της ιταλικής σιδηροδρομικής εταιρείας Ferrovie dello Stato στο Reuters.

Όπως μετέδωσε το MEGA, τα σενάρια του ανθρώπινου λάθους και της υψηλής ταχύτητας δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται καθώς τα τρένα κινούνταν με προβλεπόμενες ταχύτητες 210 και 250 χιλιομέτρων την ώρα.

«Το ανθρώπινο λάθος μπορεί πρακτικά να αποκλειστεί, επειδή το σύστημα LZB, το οποίο είναι ένα σύστημα σηματοδότησης, διορθώνει κάθε λανθασμένη απόφαση που λαμβάνει ο οδηγός, για να το θέσω απλά», λέει ο πρόεδρος κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων Ισπανίας.

Βίντεο που καταγράφουν το ταξίδι με το τρένο πριν από λίγους μήνες, το δείχνουν να δονείται έντονα κατά το πέρασμά του από το συγκεκριμένο σημείο.

«Συμμεριζόμαστε την ανησυχία για όσους έχουν τραυματιστεί»

Από την Αθήνα ο βασιλιάς της Ισπανίας εξέφρασε την ανησυχία του για την τραγωδία. «Κατανοώ την απελπισία των οικογενειών και πραγματικά συμμεριζόμαστε την ανησυχία για όσους έχουν τραυματιστεί. Ας ελπίσουμε ότι θα αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό».