Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απόλογισμό που ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε. Το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 39 νεκρούς.

Έναν φθαρμένο αρμό βρήκαν στις σιδηροτροχιές οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος

Οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία βρήκαν έναν σπασμένο αρμό στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τα αρχικά ευρήματα.

Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τις ράγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νοτίως της Μαδρίτης.

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή. Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, είπε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν πως ο ελαττωματικός αρμός είναι το κλειδί για να βρεθεί η ακριβής αιτία του δυστυχήματος. Η Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) της Ισπανίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερέδια, ο πρόεδρος της Renfe, της διαχειρίστριας εταιρείας του δεύτερου τρένου, είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για τα αίτια. Σχολίασε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν «παράξενες» και ότι ουσιαστικά έχει αποκλειστεί το ανθρώπινο λάθος.

«Άνοιξα την πόρτα με το κεφάλι μου και έχασα τις αισθήσεις μου»

Επιβάτες περιγράφουν την στιγμή του εκτροχιασμού, σαν να χτύπησε σεισμός το τρένο. Άλλοι μιλούν για σκηνές βγαλμένες από ταινία τρόμου.

«Εκσφενδονίστηκα από το πίσω μέρος του βαγονιού στον διάδρομο. Άνοιξα την πόρτα με το κεφάλι μου και έχασα τις αισθήσεις μου. Αλλά στη συνέχεια κατάφερα να φτάσω μέχρι το σημείο όπου βρίσκονταν οι πυροσβέστες», ανέφερε επιβάτης.

Το κινητό του influencer Merakio από την Αργεντινή που βρισκόταν μέσα στο τραίνο, κατέγραψε αυτές τις εικόνες.

Το επιβατικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη εκτροχιάστηκε. Η ουρά της αμαξοστοιχίας μπήκε στην αντίθετη τροχιά και συγκρούστηκε με τραίνο που κατευθυνόταν παράλληλα στις ράγες από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα με 200 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν τα δυο πρώτα βαγόνια του.

Και στα δυο τραίνα επέβαιναν 484 άνθρωποι. Πάνω από 150 τραυματίστηκαν. Πολλοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ανάμεσα στους νεκρούς και ο μηχανοδηγός της δεύτερης αμαξοστοιχίας. «Απόψε, είναι μια νύχτα έντονου πόνου για τη χώρα μας, λόγω του τραγικού σιδηροδρομικού ατυχήματος στο Αδαμούθ. Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλο πόνο. Αλλά θέλω να ξέρουν ότι ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια αυτής της σιδηροδρομικής τραγωδίας.