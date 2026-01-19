Εμπειρογνώμονες που ερευνούν τα αίτια του εκτροχιασμού ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία την Κυριακή, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 άτομα, εντόπισαν ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις αρχικές έρευνες.

Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τις ράγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νοτίως της Μαδρίτης.

Τεχνικοί που ανέλυσαν τις ράγες στον τόπο του δυστυχήματος εντόπισαν κάποια φθορά στη σύνδεση μεταξύ των τμημάτων της ράγας η οποία, σύμφωνα με την πηγή, έδειχνε ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό.

Διαπίστωσαν ότι η ελαττωματική σύνδεση δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να κινούνται πάνω στις ράγες.

Η πηγή, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, δήλωσε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν ότι η ελαττωματική σύνδεση είναι το κλειδί για τον εντοπισμό της ακριβούς αιτίας του ατυχήματος. Η Ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), στην οποία έχει ανατεθεί η συνολική έρευνα για τα αίτια της καταστροφής, δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif και το ισπανικό υπουργείο μεταφορών, το οποίο εποπτεύει την CIAF, επίσης δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Ο Álvaro Fernandez Heredia, πρόεδρος της Renfe, η οποία εκμεταλλεύεται το δεύτερο τρένο που εκτροχιάστηκε, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για την αιτία. Ωστόσο, το ατύχημα συνέβη σε «παράξενες συνθήκες», είπε, προσθέτοντας ότι «το ανθρώπινο λάθος είναι πρακτικά αποκλειόμενο».

Πηγή: Reuters