Τουλάχιστον 39 νεκροί και 122 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σιδηροδρομικής τραγωδίας στη νότια Ισπανία, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν και εκτροχιάστηκαν την Κυριακή, σε μια ευθεία γραμμή που οι αρχές χαρακτήρισαν ως «εξαιρετικά παράξενη» τοποθεσία για τέτοιο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 7:45 μ.μ. (τοπική ώρα) κοντά στην πόλη Άδαμουθ, στην επαρχία Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τις αρχές, εμπλέκονταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας: ένα της ιδιωτικής κοινοπραξίας Iryo και ένα της δημόσιας εταιρείας Renfe, που εκτελούσε δρομολόγιο Alvia.

Τα δύο τελευταία από τα οκτώ βαγόνια του κόκκινου τρένου Iryo, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν με το ερχόμενο Alvia, προκαλώντας τον εκτροχιασμό των δύο πρώτων βαγονιών του δεύτερου, τα οποία έπεσαν σε πρανές ύψους έως πέντε μέτρων.

Οι δηλώσεις των αρχών

Ο επικεφαλής της Renfe, Άλβαρο Φερνάντεθ Ερέδια, δήλωσε ότι μεταξύ του πρώτου εκτροχιασμού και της σύγκρουσης μεσολάβησαν μόλις 20 δευτερόλεπτα, χρόνος ανεπαρκής για να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πέδησης. Όπως τόνισε, «το ανθρώπινο λάθος αποκλείεται σχεδόν πλήρως».

«Πρέπει να υπήρξε κάποια αστοχία στο τροχαίο υλικό ή στις υποδομές, κάτι που θα απαιτήσει χρόνο για να διερευνηθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τη Renfe, το Alvia προσέκρουσε σε εκτροχιασμένα βαγόνια ή συντρίμμια του Iryo. Ο 27χρονος μηχανοδηγός του Alvia σκοτώθηκε επί τόπου.

Το Iryo μετέφερε περίπου 300 επιβάτες και είχε αναπτύξει ταχύτητα 110 χλμ/ώρα, σημαντικά μικρότερη από το επιτρεπόμενο όριο των 250 χλμ/ώρα. Το Alvia, με 187 επιβάτες, κινούνταν με 205 χλμ/ώρα.

Τα δύο εκτροχιασμένα βαγόνια του Alvia μετέφεραν συνολικά 53 άτομα, με τους περισσότερους νεκρούς και τραυματίες να εντοπίζονται εκεί.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ανέφερε ότι το τρένο Iryo ήταν λιγότερο από τέσσερα ετών και ότι η γραμμή είχε πλήρως ανακαινιστεί τον περασμένο Μάιο, με επένδυση 700 εκατ. ευρώ. Επίσης το τρένο είχε ελεγχθεί τελευταία φορά στις 15 Ιανουαρίου.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το δυστύχημα «εξαιρετικά παράξενο» και σημείωσε πως αν δεν υπήρχε το αντίθετα ερχόμενο τρένο, πιθανότατα δεν θα υπήρχαν θύματα.

Ο Χοσέ Τριγέρος, πρόεδρος της Ένωσης Οδικών Μηχανικών, εκτίμησε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν «αστοχία στο σύστημα ανάρτησης των πίσω βαγονιών» του Iryo.

Προειδοποιήσεις και προηγούμενα προβλήματα

Το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF είχε προειδοποιήσει ήδη από τον περασμένο Αύγουστο τον διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής, ADIF, για σοβαρή φθορά στη συγκεκριμένη γραμμή, σύμφωνα με επιστολή που επικαλείται το Reuters. Είχε κάνει λόγο για λακκούβες, ανωμαλίες και προβλήματα στις εναέριες γραμμές, τα οποία προκαλούσαν συχνές βλάβες στα τρένα.

Η ADIF δεν σχολίασε άμεσα τις πληροφορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, η εταιρεία είχε αναφέρει στο παρελθόν τουλάχιστον δέκα περιστατικά καθυστερήσεων στη γραμμή της Άδαμουθ από το 2022, λόγω τεχνικών προβλημάτων και κλοπών καλωδίων χαλκού.

Το ισπανικό δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας εκτείνεται σε 3.622 χιλιόμετρα το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο παγκοσμίως μετά την Κίνα, σύμφωνα με την ADIF.

Το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών

Η Ισπανία άνοιξε το δίκτυό της στον ανταγωνισμό το 2020, επιτρέποντας την είσοδο ιδιωτικών εταιρειών όπως η Iryo, που αποτελεί κοινοπραξία της ιταλικής Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής Air Nostrum και του επενδυτικού ταμείου Globalvia.

Τέλος, η Iryo ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2022 στη γραμμή Μαδρίτη – Βαρκελώνη, επεκτείνοντας σταδιακά τα δρομολόγιά της σε άλλες μεγάλες πόλεις. Τα τρένα της (ETR1000) κατασκευάζονται από τη συνεργασία Hitachi Rail – Bombardier, ενώ τα Alvia της Renfe παράγονται από τις ισπανικές εταιρείες CAF και Talgo.

