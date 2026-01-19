Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την κυριακή στη νότια Ισπανία και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

Η νεαρή Άνα, ταξίδευε με μία από τις αμαξοστοιχίες μαζί με την αδερφή της και το σκυλάκι τους. Η ίδια πήρε εξιτήριο, η αδερφή της ωστόσο παραμένει στο νοσοκομείο.

«Κάποιοι άνθρωποι ήταν καλά, άλλοι ήταν πολύ άσχημα. Και ήταν μπροστά στα μάτια μας και τους βλέπαμε να πεθαίνουν και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. (…) Μας πήγαν στο νοσοκομείο. Τώρα την έχουν υπό παρακολούθηση και περιμένουμε. Θέλω να ψάξω για τον σκύλο μου. Σας παρακαλώ, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, ψάξτε και για τα κατοικίδιά μας. Πολλά αγνοούνται, είναι και αυτά οικογένεια».

Η Άνα και πολλοί επιβάτες που σώθηκαν, προσπαθούν να θυμηθούν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση των δύο τρένων.

«Καθόμουν στη μία πλευρά, άρχισα να σηκώνομαι λίγο και σκέφτηκα πως κάτι δεν πάει καλά. Τότε άρχισα να ψάχνω την αδελφή μου. Ενώ την έψαχνα, αυτή είναι η τελευταία στιγμή που θυμάμαι, όλα έγιναν μαύρα. Ξαφνικά, το μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν ουρλιαχτά. Κάποιοι που δεν είχαν τραυματιστεί έσπασαν το παράθυρο και με έβγαλαν έξω. Ήμουν καλυμμένη ολόκληρη με αίματα».

Άλλος επιβάτης σημειώνει:

«Εκσφενδονίστηκα από το πίσω μέρος του βαγονιού στον διάδρομο. Άνοιξα την πόρτα με το κεφάλι μου και έχασα τις αισθήσεις μου. Στη συνέχεια κατάφερα να φτάσω μέχρι το σημείο όπου βρίσκονταν οι πυροσβέστες».

Μιλώντας τηλεφωνικά σε ισπανικά τηλεοπτικά δίκτυα, επιβάτες που βρίσκονται στο νοσοκομείο μιλούν για στιγμές πανικού.

«Είμαι ακόμη τρομαγμένη και ταραγμένη. Με όσα συνέβησαν είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή. Ήμασταν καθισμένοι και ξαφνικά το τρένο άρχισε να τρέμει. Δεν είχαμε χρόνο να καταλάβουμε τι έγινε».

Για τις οικογένειες, τους γονείς εκείνων που ταξίδευαν, κάθε λεπτό είναι εφιάλτης μέχρι να έρθει ένα τηλεφώνημα με τη φωνή του παιδιού τους, του φίλου, του συγγενή.

«Η κόρη μου με πήρε τηλέφωνο στις 20:15, κλαίγοντας με λυγμούς και μου είπε πως το τρένο εκτροχιάστηκε. Πως έγινε μία καταστροφή και πως υπήρχε μεγάλος αριθμός νεκρών. Μου είπε πως έπρεπε να σπάσει το τζάμι στο παράθυρο για να βγει έξω και πως ήταν μόνη. Δεν υπήρχε Αστυνομία. Κανείς δεν είχε φτάσει ακόμα».

«Αισθανθήκαμε μία πολύ ισχυρή σύγκρουση, σαν το τρένο να χτύπησε κάτι. Βλέπαμε το τελευταίο βαγόνι που αναποδογύρισε εντελώς. Βγήκαμε όλοι έξω, εκτός από τον κόσμο στο τελευταίο βαγόνι. Εκεί ήταν πιο δύσκολα και υπήρχαν ακόμη διασώστες που προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο να βγει έξω. Είδαμε ανθρώπους με ματωμένα πρόσωπα», λένε επιβάτες.

Η κα Δήμητρα Κουμουνδούρου, κάτοικος Ανδαλουσίας, που επέβαινε σε τρένο που πέρασε από το σημείο πριν από τη φονική σύγκρουση, μιλά στην εκπομπή του Mega, LiveNews με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

«Πήγαινε λίγο αργά το τρένο, μου έκανε εντύπωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τα Τέμπη. Είναι ένα σημείο που είναι ευθύ, δεν έχει στροφές, τηρούσαν τα όρια ταχύτητας», εξήγησε η κα Κουμουνδούρου.