Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στην Ισπανία μετά την σιδηροδρομική τραγωδία με τουλάχιστον 40 νεκρούς και 122 τραυματίες από τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας χθες Κυριακή (18/1) στην πόλη Ανταμούθ της επαρχίας Κόρδοβα και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια των βαγονιών.

Από τους τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται 37 ενήλικες και τέσσερα παιδιά. Από αυτούς, οι δώδεκα ενήλικες και ένα παιδί νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, όταν τα συνεργεία σηκώσουν τα δύο εκτροχιασμένα και πεσμένα στο πλάι βαγόνια, κάτω από τα οποία εικάζεται ότι υπάρχουν άνθρωποι.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας

Εμπειρογνώμονες που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας, εντόπισαν έναν σπασμένo σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Τεχνικοί που ανέλυσαν τις ράγες στον τόπο του δυστυχήματος, εντόπισαν έναν φθαρμένο αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη ή fishplate), που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και ο οποίος σύμφωνα με τους τεχνικούς, έδειχνε ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και καιρό, ανέφερε η πηγή.

Οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν, ότι ο ελαττωματικός αρμός δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της σιδηροτροχιάς, το οποίο μεγάλωνε, καθώς τα τρένα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τη γραμμή. Η πηγή που μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφερε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν, ότι ελαττωματικός αρμός είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας του δυστυχήματος.

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου που λειτουργούσε η ισπανική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, αλλά το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας μαζί του το έβδομο και το έκτο βαγόνι, ανέφερε η πηγή. Η Ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), η οποία έχει αναλάβει τη συνολική διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας, δεν απάντησε στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της δημόσιας εταιρείας σιδηροδρόμων Renfe, Αλβάρο Φερνάντεθ Ερέδια, τόνισε ότι θα χρειαστούν μέρες για να γίνουν γνωστές οι αιτίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ένα δυστύχημα που σημειώθηκε «υπό περίεργες συνθήκες», καθώς το γεγονός ότι συνέβη σε ευθεία γραμμή, όπου το όριο ταχύτητας είναι 250 χλμ/ώρα, ενώ τα τρένα ταξίδευαν με ταχύτητα 205 και 210 χλμ./ώρα, αντίστοιχα, υποδηλώνει ότι δεν ήταν πρόβλημα υπερβολικής ταχύτητας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η γραμμή είχε επισκευαστεί τον Μάιο του 2025 και «θα έπρεπε να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση», ενώ ήταν εξοπλισμένη με σύστημα ασφάλειας και σηματοδότησης LZB, το οποίο «ουσιαστικά αποτρέπει τα ανθρώπινα λάθη». Ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη του, «πρέπει να υπήρξε κάποια βλάβη στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή».

Το χρονικό

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 7:40 μ.μ. την Κυριακή, όταν εκτροχιάστηκαν τα τρία τελευταία βαγόνια ενός τρένου της εταιρείας Iryo που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη με 317 επιβαίνοντες, στις παρακαμπτήριες γραμμές που εισέρχονταν στην πόλη Ανταμούθ. Τα βαγόνια έπεσαν στις ράγες του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, όπου ένα άλλο τρένο της εταιρείας Renfe Alvia με περίπου 184 επιβάτες ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα και συγκρούστηκε μετωπικά με τα εκτροχιασμένα βαγόνια του άλλου τρένου, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί κι αυτό.

Η τραγωδία έπληξε κυρίως το τρένο της Renfe, στου οποίου τα δύο πρώτα βαγόνια επέβαιναν 53 από τους 200 επιβάτες. Αυτά τα δύο βαγόνια έπεσαν σε ένα ανάχωμα βάθους περίπου 4 μέτρων και υπέστησαν σοβαρές ζημιές, περιπλέκοντας το έργο του προσωπικού έκτακτης ανάγκης και την αναζήτηση πιθανών θυμάτων κατά τις πρώτες ώρες.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες των επιζώντων είναι συγκλονιστικές. Η Άνα περπατά με δυσκολία. Τα τραύματα είναι εμφανή στο σώμα και το πρόσωπό της. Ήταν στο τρένο που ξεκίνησε από την Μάλαγα και κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη. «Κάποιοι ήταν καλά και άλλοι ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Και ήταν μπροστά μας και τους έβλεπες να πεθαίνουν και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα» λέει.

Η νεαρή κοπέλα ταξίδευε με την αδελφή και τον σκύλο της. Έσπασε το τζάμι για να βγει έξω και να σωθεί. Η αδελφή της είναι μία από τους τραυματίες που νοσηλεύονται μετά το δυστύχημα. «Η αδελφή μου είναι υπό παρακολούθηση και περιμένουμε. Θέλω να ψάξω για τον σκύλο μου. Παρακαλώ, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε να ψάξουμε για τα κατοικίδιά μας» λέει.

Ο Λούκας Μερόκιο είναι influencer από την Αργεντινή. Μαζί με τη σύντροφό του, βρέθηκε ξαφνικά στη μέση μίας τραγωδίας. Κατέγραφε με το κινητό του τις στιγμές πανικού μέσα στο βαγόνι του. «Ήταν φρικτό γιατί τα φώτα στο βαγόνι μας έσβησαν, όλα άρχισαν να τρέμουν, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Μετά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και το τρένο μας φρέναρε ξαφνικά. Οι κραυγές ήταν σαν βγαλμένες από ταινία τρόμου. Άρχισα να ακούω τον ήχο από σφυριά που έσπαγαν παράθυρα. Κάτω υπήρχαν άνθρωποι με φακούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν η Αστυνομία, αλλά όχι. Ήταν άνθρωποι που πηδούσαν από το τρένο για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Θραύσματα γυαλιών, σπασμένα γυαλιά, άνθρωποι που τραυματίζονταν».

Η Καρίμα ειδοποιήθηκε πως ο αδελφός της ήταν σε ένα από τα τρένα που εκτροχιάστηκαν. Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε της περιέγραψε τον τρόμο που έζησε: «Άνθρωποι πέθαιναν κοντά του και μου είπε ότι ένα κοριτσάκι τού ζητούσε βοήθεια. Δεν μπορούσε να τη βοηθήσει επειδή είχε σπασμένο γόνατο και δεν μπορούσε να κινηθεί. Εκείνη φώναζε για βοήθεια. Λυπάται που δεν μπόρεσε να τη βοηθήσει».

Ο Χόρχε και η Μπιάνκα ταξίδευαν μαζί, όταν ξαφνικά τα πάντα έσβησαν. «Στη αρχή αισθανθήκαμε ένα απότομο φρενάρισμα που μας έριξε από τις θέσεις μας και μετά από λίγο ακολούθησε άλλο ένα δυνατό ταρακούνημα. Βαλίτσες, ρούχα, άνθρωποι, όλα έφυγαν από το βαγόνι».

Στο διαδίκτυο, άνθρωποι αναζητούν τους αγαπημένους τους που αγνοούνται. Οι ισπανικές Αρχές ζήτησαν από τους συγγενείς των αγνοουμένων να δώσουν δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των σορών και να υποβάλουν επίσημες αναφορές για τους αγνοούμενους συγγενείς τους.