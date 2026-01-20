Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν σήμερα το απόγευμα τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε 42, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτηματικά για το τι οδήγησε σε αυτήν την καταστροφή.

Ο απολογισμός δεν είναι ακόμη οριστικός, σχεδόν 48 ώρες μετά το δυστύχημα. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλοι νεκροί.

«Άλλο ένα θύμα βρέθηκε σε ένα από τα βαγόνια Άλβια (σ.σ. στο τρένο της Renfe) σήμερα το απόγευμα», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος επικεντρώνεται σε έναν σπασμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές.

Νωρίτερα το μεσημέρι ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο δολιοφθοράς ως αιτίας του φονικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους το βράδυ της Κυριακής στην πόλη Αδαμούθ της Ανδαλουσίας.

«Η πιθανότητα δολιοφθοράς δεν εξετάστηκε ποτέ. Από την αρχή, συζητήσαμε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές», δήλωσε ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός υπουργός τόνισε πως «δεν υπήρξε ποτέ το παραμικρό στοιχείο που να το υποδηλώνει», αναφερόμενος στο σενάριο της δολιοφθοράς ως αιτίας του δυστυχήματος.

Επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στον τόπο της τραγωδίας

Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του Λετίσια επισκέφθηκαν το σημείο της τραγωδίας για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων και στους επιζώντες.

Η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους συνέπεσε με την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε η κυβέρνηση. Ντυμένοι στα μαύρα, ο Φελίπε και η Λετίσια μετέβησαν απευθείας στον τόπο του δυστυχήματος, όπου αντάλλαξαν χειραψίες με διασώστες και μέλη των ομάδων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από το βράδυ της Κυριακής που τα μέσα ενημέρωσης είχαν άμεση πρόσβαση στο σημείο, καθώς μέχρι τότε οι εικόνες προέρχονταν αποκλειστικά από την Πολιτική Προστασία.

Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος αναμένεται να μεταβεί στην Κόρδοβα, περίπου 35 χιλιόμετρα μακριά, για να επισκεφθεί το Νοσοκομείο Βασίλισσα Σοφία, όπου νοσηλεύονται αρκετοί από τους τραυματίες του δυστυχήματος.