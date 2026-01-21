Νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε σοβαρά άλλους πέντε.

Ο προαστιακός σιδηροδρομικός συρμός έπεσε πάνω στα συντρίμμια τοιχίου υποστήριξης που κατέρρευσε κοντά στην Τζελίδα, περίπου 40 χιλιόμετρα από τη Βαρκελόνη.

Η κατάρρευση του τοιχίου προκλήθηκε από καταιγίδα, σύμφωνα με τον διαχειριστή του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif, εν μέσω βροχοπτώσεων σε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την καταστροφή στην Ανδαλουσία, όπου τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν.

Ένα νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα συγκλονίζει την Ισπανία, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά το βράδυ της Τρίτης στην Καταλονία. Το συμβάν σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά την τραγωδία στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, όπου τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν.

Προαστιακός συρμός με προορισμό τη Βαρκελόνη συγκρούστηκε με συντρίμμια τοιχίου υποστήριξης που είχε καταρρεύσει πάνω στις σιδηροτροχιές κοντά στην Τζελίδα, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Καταλονίας. Ο διαχειριστής του εθνικού δικτύου Adif ανέφερε ότι η κατάρρευση προκλήθηκε από ισχυρή καταιγίδα, καθώς έντονες βροχοπτώσεις έπλητταν μεγάλο μέρος της περιοχής.

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών της Καταλονίας, Νούρια Παρλόν, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 37 δέχτηκαν φροντίδες από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, πέντε εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι περισσότεροι επιβάτες βρίσκονταν στο πρώτο βαγόνι, το οποίο υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές, όπως δήλωσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής Κλάουντι Γκαλιαρδό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα ήταν ο μηχανοδηγός του συρμού.

Η Ισπανία σε πένθος μετά τη διπλή τραγωδία

Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε ενώ η χώρα εξακολουθεί να θρηνεί τα θύματα της καταστροφής κοντά στην Κόρδοβα. Ο απολογισμός εκεί παραμένει ανοιχτός, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοουμένων.

Την Τρίτη, πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους, ο βασιλιάς Φίλιππος Στ΄ και η βασίλισσα Λετίθια επισκέφθηκαν την Αδαμούθ, όπου συναντήθηκαν με συγγενείς θυμάτων και επιζήσαντες.

Αργότερα, μετέβησαν στο νοσοκομείο Βασίλισσας Σοφίας στην Κόρδοβα, όπου νοσηλεύονται 37 τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά. Εννέα εξακολουθούν να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι διασώστες συνέχιζαν τις έρευνες στα συντρίμμια των βαγονιών, ενώ χθες ανασύρθηκε το 42ο θύμα, σύμφωνα με τις αρχές της Ανδαλουσίας.

Η έρευνα για τα αίτια του εκτροχιασμού

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να φτάσει τους 43 νεκρούς, αν επιβεβαιωθούν οι αναφορές για τους αγνοούμενους. Περισσότεροι από 120 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν τρία βαγόνια συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκαν και ολίσθησαν σε παρακείμενες γραμμές, όπου συγκρούστηκαν με συρμό της δημόσιας εταιρείας Renfe που κινούνταν προς την Ουέλβα. Οι δύο συρμοί υψηλής ταχύτητας μετέφεραν συνολικά πάνω από 500 επιβάτες.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε σπασμένο σύνδεσμο των σιδηροτροχιών μήκους άνω των 30 εκατοστών. Σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo, το σπάσιμο πιθανόν οφείλεται σε «κακή ηλεκτροσυγκόλληση ή φθορά από τη χρήση ή τις καιρικές συνθήκες».

Ο υπουργός Πουέντε, ωστόσο, σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί αν ο σπασμένος σύνδεσμος ήταν «αιτία ή συνέπεια» του δυστυχήματος. Ο πρόεδρος της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, τόνισε πως «το ανθρώπινο λάθος έχει πρακτικά αποκλειστεί».

Μέτρα ασφαλείας και πολιτικές αντιδράσεις

Ο Adif ανακοίνωσε προσωρινή μείωση των ορίων ταχύτητας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Βαρκελόνης, μετά από αναφορές μηχανοδηγών για «εξογκώματα» στις γραμμές.

Η σύγκρουση σημειώθηκε σε ευθύ τμήμα που είχε πρόσφατα συντηρηθεί, ενώ τρία τρένα είχαν περάσει από το ίδιο σημείο λίγα λεπτά νωρίτερα χωρίς να εντοπιστεί ανωμαλία, όπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα απέκλεισε το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, επισημαίνοντας ότι δεν έχει βρεθεί «το παραμικρό στοιχείο» που να το υποστηρίζει.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύθηκε για «πλήρη διαφάνεια» και την αποκάλυψη της «αλήθειας» σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας. Υπενθυμίζεται ότι το 2013 άλλος εκτροχιασμός στην Ισπανία, στο Σαντιάγο δε Κομποστέλα, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους.