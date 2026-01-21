Ημέρα αποφάσεων ήταν η χθεσινή για τα μπλόκα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα σε όλη τη χώρα, με τα περισσότερα να αποφασίζουν να αποχωρήσουν από το οδικό δίκτυο ύστερα από περισσότερες από 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Ως επικρατέστερη ημέρα για το «κύκνειο άσμα» φαίνεται να είναι η Παρασκευή.

Ολα αυτά ενώ σήμερα αναμένεται να κορυφωθεί η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς στην Ολομέλεια της Βουλής θα πραγματοποιηθεί, παρουσία των πολιτικών αρχηγών, η ειδική συνεδρίαση για την πρωθυπουργική πρόταση που αφορά τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Η κυβέρνηση προτείνει για επικεφαλής τον Γιάννη Οικονόμου και θα καλέσει τα υπόλοιπα κόμματα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, ωστόσο ήδη το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει ως «προσχηματική» μια τέτοια επιτροπή, ζητώντας συγκρότηση «εθνικής επιτροπής» αγροτικής παραγωγής με «σαφή δομή και χρονοδιάγραμμα».

Με ανοιχτούς τους δρόμους

Είχε προηγηθεί η συνάντηση εκπροσώπων των μπλόκων που ακολουθούν τις αποφάσεις της πανελλαδικής επιτροπής με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα, από την οποία αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι, καθώς, όπως είπαν, δεν άκουσαν τίποτα νεότερο και δεν δόθηκαν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Στο «στρατηγείο» της Νίκαιας, οι αγρότες ενημερώθηκαν χθες για το τι ειπώθηκε στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και σε κλίμα «οργής και απογοήτευσης», όπως περιέγραψαν, αποφάσισαν να αποχωρήσουν συντονισμένα από το μπλόκο την Παρασκευή. Στην Καρδίτσα, σήμερα αναμένεται να γίνει ευρεία σύσκεψη για να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων, με πιθανό το σενάριο για αποχώρηση και εκεί, χωρίς να έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημέρα.

Βορειότερα, στα Μάλγαρα, οι αγρότες αποφάσισαν τα τρακτέρ να παραμείνουν μεν στο οδικό δίκτυο, χωρίς να εμποδίζουν όμως τη διέλευση των οχημάτων. Εκπρόσωποί τους εξήγησαν πως θα συνεχίσουν να διεκδικούν τα τοπικά τους αιτήματα, όπως οι τιμές για το ρύζι και η έλλειψη νερού. Δεν είναι ξεκάθαρο για πόσο θα κρατήσουν αυτή τη στάση, με κάποιες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αποχώρηση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στο άλλο μπλόκο της Θεσσαλονίκης, αυτό στα Πράσινα Φανάρια, οι αγρότες άδειασαν το οδικό δίκτυο από τα τρακτέρ τους, ανοίγοντας τον βασικό δρόμο προς το αεροδρόμιο της πόλης. Σημειώνεται ότι εκπρόσωποι του μπλόκου δεν παρευρέθηκαν στη συνάντηση της Δευτέρας, καθώς έχουν διασπαστεί από την πανελλαδική επιτροπή. Παρόμοιες αποφάσεις έλαβαν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο μπλόκο των Μικροθηβών. Στην Αρτα, μπλόκο που πρόσκειται στην πανελλαδική επιτροπή, επίσης αποφασίστηκε να «σπάσει» η κινητοποίηση.

Το μπλόκο στον Προμαχώνα αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, στις έξι, με το κλίμα όμως να προμηνύει παραμονή των τρακτέρ και των οχημάτων στον δρόμο – άγνωστο μέχρι πότε. Από την άλλη, χθες, το μπλόκο του Κάστρου στη Βοιωτία αποφάσισε και αυτό να αποχωρήσει συντονισμένα την Παρασκευή, κάτι που ενδεχομένως οφείλεται και στην κόπωση που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και κτηνοτρόφων έπειτα από τόσες ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων.