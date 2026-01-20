Αγρότες της Άρτας αποχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 13:00, από το μπλόκο της Ιονίας Οδού, έπειτα από 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Κατά την αποχώρησή τους πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης, σηματοδοτώντας το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου διαμαρτυριών.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, Βαγγέλης Μπέτσας, ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε ότι ο αγώνας των αγροτών δεν σταματά, αλλά θα συνεχιστεί με άλλες μορφές δράσης.

«Δεν σταματάμε τον αγώνα μας, τα αιτήματα παραμένουν και ό,τι πετύχαμε το πετύχαμε με τα μπλόκα. Ολοκληρώνουμε αυτήν τη μορφή αγώνα και πάμε σε άλλες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπέτσας.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες από το μπλόκο του Καλπακίου Ιωαννίνων αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα ή αύριο τις επόμενες κινήσεις τους, στο πλαίσιο του συντονισμού των κινητοποιήσεων σε όλη την Ήπειρο.