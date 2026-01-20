Στην επίλυση συγκεκριμένων τεχνικών ζητημάτων που είχαν τεθεί ήδη στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό επικεντρώθηκε η νέα συζήτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με εκπροσώπους των μπλόκων από τη Βόρεια Ελλάδα και την Εύβοια, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν απαντήσεις σε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που τέθηκαν. Εξέφρασε την εκτίμηση πως από εδώ και στο εξής όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι η κυβέρνηση ήταν παρούσα, παρείχε λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα και διατήρησε ανοιχτό τον δίαυλο του διαλόγου.

Αναφερόμενος στις σημερινές συσκέψεις των μπλόκων, ο υπουργός σημείωσε ότι “είναι η στιγμή ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί”, υπογραμμίζοντας πως “η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έκανε τα βήματα που όφειλε να κάνει”.

Ζητήματα αποζημιώσεων και τοπικών προβλημάτων

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος από την Εύβοια, Μπάμπης Τσιβίκας, έθεσε θέματα που αφορούν τις εκκρεμείς αποζημιώσεις από το 2021 για τις πυρκαγιές και τη θεομηνία «Ντάνιελ». Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ζητήματα του μελισσοκομικού τομέα της περιοχής, καθώς και σε τοπικά προβλήματα της κτηνοτροφίας, των σφαγείων και του ΑΤΑΚ.

Το ιδιοκτησιακό των αγροτεμαχίων και οι πληρωμές

Ο επικεφαλής του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας, έθεσε το πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων. Όπως ανέφερε, περισσότερα από 80.000 ΑΦΜ παραμένουν μπλοκαρισμένα λόγω δυσκολιών στην ταυτοποίηση των ακινήτων.

Χαρακτήρισε θετική τη ρύθμιση της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων δεν θα ισχύσει φέτος ο ΑΤΑΚ και ο ΚΑΕΚ. Με υπεύθυνη δήλωση θα προχωρήσει κανονικά η πληρωμή των παραγωγών. Επισήμανε ακόμη ότι υπάρχει δέσμευση έως τον Μάρτιο να ολοκληρωθεί η εξόφληση όσων δεν έλαβαν τη Βασική Ενίσχυση.

Τέλος, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις ελληνοποιήσεις και την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά.