Οι αγρότες στα Νέα Μάλγαρα αποφάσισαν, στη σημερινή γενική τους συνέλευση, να παραμείνουν στο μπλόκο που έχουν στήσει στα διόδια της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών, τουλάχιστον έως την Παρασκευή. Όπως διευκρίνισαν, δεν προτίθενται να κλείσουν τον δρόμο κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Ο Κωνσταντίνος Σέφης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων–Μαλγάρων, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ρυζιού της περιοχής. Όπως είπε, οι εισαγωγές από τρίτες χώρες και η συμφωνία Mercosur πλήττουν την εγχώρια παραγωγή, τη στιγμή που τα ελληνικά προϊόντα παραμένουν απούλητα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στη χθεσινή σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, στην οποία συμμετείχε, πρότεινε να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να προμηθεύονται εγκεκριμένα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες, τα οποία είναι φθηνότερα και θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος παραγωγής.

Νωρίτερα, αποχώρησαν τα τρακτέρ από το μπλόκο του Δερβενίου, χωρίς να σημειωθούν εντάσεις.