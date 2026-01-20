Χιλιάδες αγρότες από Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και Πολωνία διαδήλωσαν στο Στρασβούργο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, μία ημέρα πριν την κρίσιμη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διαμαρτυρία συγκέντρωσε περίπου 5.500 διαδηλωτές, με ορισμένους να φέρουν τρακτέρ και να κρατούν σημαίες και αναμμένα καπνογόνα.

Η ένταση κλιμακώθηκε το απόγευμα όταν διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και φρούτα προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα.

Χιλιάδες αγρότες κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, κρατώντας σημαίες και αναμμένα καπνογόνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία για το αν το Ευρωκοινοβούλιο θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της συμφωνίας.

Αγρότες από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Πολωνία συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, ορισμένοι με τα τρακτέρ τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τους 5.500.

🚨🇫🇷BREAKING: Macron’s Police Attacked Farmers protesting today in Strasbourg against EU agendas. The French president sent police against his own people that are protesting the Mercosur deal. Meanwhile, Macron is sipping cocktails in Davos. pic.twitter.com/tijnelLkMA — Mario ZNA (@MarioBojic) January 20, 2026

Το απόγευμα η ένταση αυξήθηκε, όταν διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και φρούτα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.

Στο στόχαστρο η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Κεντρικό πρόσωπο των διαμαρτυριών ήταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία υπέγραψε το Σάββατο στην Παραγουάη τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις τέσσερις χώρες της Mercosur – Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Οι αγρότες την αποδοκίμασαν έντονα, ενώ κάποιοι μετέφεραν ένα φέρετρο με το όνομά της.

🚨⚠️ TENSIONS TOUJOURS EN COURS À STRASBOURG À Strasbourg, la situation reste très tendue. Des agriculteurs font face aux forces de l’ordre, qui ripostent par des tirs de gaz lacrymogènes. ➡️ Pression maximale sur le terrain ➡️ Dialogue absent, répression immédiate ⚠️ La… pic.twitter.com/UGEZadNXzj — Bloquons Tout ! (@bloquonstout) January 20, 2026

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας εγκατέλειψε», ανέφερε η Copa-Cogeca, η οργάνωση που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ενώσεις αγροτών.

«Είμαστε πολλοί σήμερα επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για έναν γεωργικό τομέα που θα παράγει στην Ευρώπη», δήλωσε ο Αρνό Ρουσό, πρόεδρος της FNSEA, του μεγαλύτερου γαλλικού αγροτικού συνδικάτου.

Η συζήτηση για τη συμφωνία και οι αντιδράσεις

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να χρειαστούν αρκετούς μήνες για να αποφασίσουν επί της ουσίας της συμφωνίας με τη Mercosur. Ωστόσο, αύριο Τετάρτη θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (CJUE) για να εξεταστεί η συμβατότητά της με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Αν το δικαστήριο την απορρίψει, η συμφωνία δεν θα τεθεί σε ισχύ χωρίς τροποποιήσεις.

«Αυτή η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προσφέρει ευκαιρίες στην Ιταλία και να μειώσει τους δασμούς, όμως θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων», δήλωσε ο 23χρονος Νικολό Κολιοτάσις, αμπελουργός από τη Βενετία και μέλος του ιταλικού συνδικάτου Coldiretti.

Από την πλευρά του, ο Μπατίστ Μαρί, γεωργός από το Μαρν, προειδοποίησε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει στην εισαγωγή τροφίμων που παράγονται «με εντελώς διαφορετικό τρόπο, με περισσότερα φυτοφάρμακα και χωρίς τους ίδιους κανόνες».

Οι αγρότες παραμένουν στο Στρασβούργο

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την Τετάρτη. «Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους», υπογράμμισε ο Πιερίκ Ορέλ, πρόεδρος του κινήματος Νέων Γεωργών.

Σημειώνεται ότι, η συμφωνία ΕΕ- Mercosur δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελευθέρου εμπορίου παγκοσμίως, με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Η ΕΕ θα μπορεί να εξάγει περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη στη Λατινική Αμερική, ενώ θα διευκολυνθεί η εισαγωγή βόειου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας.