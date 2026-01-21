Στις 14 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ενημέρωσε τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την πορεία και το έργο της Αρχής, διανέμοντας, παράλληλα, δελτίο Τύπου και αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.asep.gr. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν αναλυτικά: α) ειδικά απολογιστικά στοιχεία για τις δραστηριότητες του ΑΣΕΠ των τελευταίων ετών, με έμφαση στην περίοδο 2021-2025 και β) ο προγραμματισμός των προκηρύξεων που θα εκδοθούν το 2026 για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού φορέων του δημόσιου τομέα.

Μείωση χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων

Από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ειδική μνεία αρμόζει στα στατιστικά δεδομένα που αποτυπώνουν τη σταδιακή μείωση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων από το 2022 έως σήμερα: από 19,6 μήνες το 2022 σε 12 μήνες κατά την τελευταία τριετία. Η πρόοδος αυτή έχει, μάλιστα, επιτευχθεί παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός τόσο των θέσεων που προκηρύχθηκαν όσο και εκείνων για τις οποίες εκδόθηκαν αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, ενώ το 2024 είχαν εκδοθεί αποτελέσματα για 23.445 θέσεις (προσωρινά για 10.022 θέσεις και οριστικά για 13.423 θέσεις), το 2025 εκδόθηκαν αποτελέσματα για 27.594 θέσεις (προσωρινά για 16.408 θέσεις και οριστικά για 11.846 θέσεις).

Στο δελτίο Τύπου δεν διευκρινίζεται σε ποιον βαθμό ο αριθμός των θέσεων στα οριστικά αποτελέσματα περιλαμβάνει και θέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα κατά το ίδιο έτος. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, και τα δύο αυτά στοιχεία αποτυπώνουν μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, την οποία δικαίως προβάλλει το ΑΣΕΠ, επιζητώντας τον δημόσιο έπαινο.

Πώς θα αντιμετωπιστούν τα αιτήματα για αναπληρώσεις

Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα προβληματίζει η μεγάλη αύξηση το 2025 του αριθμού των αιτημάτων για αναπληρώσεις, λόγω άρνησης των υποψηφίων να αποδεχθούν θέσεις διορισμού (4.249 αιτήματα το έτος 2025 έναντι 1.906 το 2024). Ενδεικτική είναι και η δήλωση του προέδρου του ΑΣΕΠ ότι «οι ανάγκες στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης αυξάνονται και παραμένουν για το 2026 σημαντικές προκλήσεις, όπως η απροθυμία υψηλού ποσοστού διοριστέων να αποδεχθούν τον διορισμό τους». Το ΑΣΕΠ ευελπιστεί ότι θα αναχαιτιστεί οριστικά αυτή η τάση, που επιβαρύνει σημαντικά τις προσλήψεις στη χώρα μας, με την ενεργοποίηση του μέτρου της 3ετούς ποινής αποκλεισμού των υποψηφίων, οι οποίοι αρνούνται τον διορισμό τους, από οποιαδήποτε διαδικασία προκήρυξης θέσεων.

Προϋπόθεση βεβαίως για την επιβολή της ποινής είναι να έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα εντός ενός έτους από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στην προκήρυξη που ο υποψήφιος δεν αποδέχεται τον διορισμό του. Το στατιστικό στοιχείο της μείωσης του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων σε σχεδόν 12 μήνες «από την τελευταία επικοινωνία» με τον φορέα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, δείχνει, ωστόσο, ότι αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να επιτευχθεί ο στόχος και να περιοριστεί το φαινόμενο της άρνησης αποδοχής των θέσεων. Περαιτέρω, αξίζει να συγκρατήσουμε την αναφορά του προέδρου στην «ποιοτική διάσταση» της διεξαγωγής τριών πανελλήνιων ηλεκτρονικών διαγωνισμών, που εξελίχθηκε «με απολύτως φιλικό προς τους υποψηφίους τρόπο», καθώς και με «αξιοποίηση σύγχρονων ποιοτικών εργαλείων για την αξιολόγηση των διαγωνιζομένων».

Οσον αφορά τις προκηρύξεις με σειρά προτεραιότητας, ο στόχος είναι να εκδοθούν προκηρύξεις συνολικά 9.849 θέσεων:

43 θέσεων του κλάδου ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), γεγονός μάλλον αναμενόμενο μετά το πρόσφατο περιστατικό του black out στο FIR Αθηνών.

510 θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΥΕ στο υπουργείο Υγείας, 1.696 θέσεων των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ στο υπουργείο Υγείας,

1.600 θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στο υπουργείο Υγείας, (Η αναφορά όλων των κατηγοριών στον προγραμματισμό τριών διαφορετικών προκηρύξεων του υπουργείου Υγείας σημαίνει ότι θα ακολουθήσει εξειδίκευση των ειδικοτήτων ανά κατηγορία για κάθε ξεχωριστή προκήρυξη)

1.800 θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε φορείς του Δημοσίου αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%),

1.700 θέσεων της κατηγορίας ΥΕ σε διάφορους φορείς του Δημοσίου,

2.500 περίπου θέσεων της κατηγορίας ΔΕ σε φορείς του Δημοσίου.

Παράλληλα θα προκηρυχθούν οι διαδικασίες κατάρτισης με σειρά προτεραιότητας των πινάκων αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και ΠΕ79 (ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο, ειδικότητα και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ, καθώς και των υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ.

Με τις προκηρύξεις του β’ σταδίου που θα αξιοποιήσουν τους επιτυχόντες του 2ουΠανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού, θα καλυφθούν 6.290 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου:

2.700 θέσεις διαφόρων κλάδων/ ειδικοτήτων κατηγορίας ΤΕ 3.500 περίπου θέσεις διαφόρων κλάδω/ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ

90 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Αθροίζοντας τους παραπάνω αριθμούς, αντιλαμβανόμαστε ότι το ΑΣΕΠ προσαρμόζει τους στόχους του στις πρόσφατες εξαγγελίες της υφυπουργού ΥΠΕΣ σχετικά με 19.000 προσλήψεις εντός του 2026. Γεννώνται βεβαίως ερωτήματα για το κατά πόσον αυτός ο «αγώνας δρόμου» υπηρετεί προτεραιότητες του ίδιου του ΑΣΕΠ ή εάν καλύπτει απλώς επικοινωνιακές ανάγκες του υπουργείου. Σημειωτέον, ότι σε αντίθεση με την υφυπουργό, το ΑΣΕΠ αναφέρεται στην προκήρυξη των θέσεων και όχι στην ίδια την υλοποίηση των προσλήψεων. Οπερ σημαίνει ότι, ακόμη και αν το ΑΣΕΠ επιτύχει να εκδώσει τα οριστικά αποτελέσματα εντός 12 μηνών από την υποβολή των αιτήσεων και να υπερβεί το εμπόδιο των αναπληρώσεων και πάλι οι προσλήψεις δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν πριν από το 2027. Τέτοιου είδους υπολογισμοί δεν είναι, ωστόσο, ικανοί να αναστείλουν τη συνήθη τακτική της καλλιέργειας προσδοκιών, που πιθανότατα θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.

Επιλογή διοικήσεων σε φορείς του Δημοσίου

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ παρουσίασε στοιχεία και για την εξέλιξη των διαδικασιών επιλογής οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων του Δημοσίου (άρθρο 8 του ν. 5062/2023, Ομάδα Α – πλην υπεραρχών).Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν διαδικασίες για 13 υπουργείακαι29 φορείς/υπηρεσίες, που αφορούσαν53 θέσεις, με τη συμμετοχή347 υποψηφίων. Αναφορικά με τις διαδικασίες επιλογήςοργάνων διοίκησης νομικών προσώπων(άρθρο 8 του ν. 5062/2023, Ομάδα Γ)στον τομέα της Υγείας τονίστηκε ότι το2024 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τιςθέσεις διοικητών και υποδιοικητών υγειονομικών περιφερειών, που αφορούσαν 7 ΥΠΕκαι 21 θέσεις, με 230 υποψηφίους, ενώ κατά τη διετία2024-2025 υλοποιήθηκαν οι διαδικασίες επιλογής για τιςθέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείωντων ανωτέρωΥΠΕ, για συνολικά 149 θέσεις και 1.048 υποψηφίους.