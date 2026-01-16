Στη Βουλή τέθηκε το ζήτημα της μοριοδότησης στον ΑΣΕΠ και των αδικαιολόγητων εξαιρέσεων ατόμων με αναπηρία από θέσεις σε ΟΤΑ. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), μέσω του γενικού γραμματέα της Βασίλη Κούτσιανου, κατέθεσε τις προτάσεις της κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με την παρέμβαση του κ. Κούτσιανου, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η αποδοχή της πρότασης της ΕΣΑμεΑ στο άρθρο 13, που προβλέπει τη συμμετοχή της Συνομοσπονδίας στη διαδικασία κατάρτισης του Προτύπου Κανονισμού παροχής υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» των Δήμων, μαζί με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Αιτήματα και προτάσεις της ΕΣΑμεΑ

Αναφορικά με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου, η ΕΣΑμεΑ ζητά να συμπεριληφθούν τροποποιήσεις στον νόμο 4765/2021, ώστε το σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ να γίνει δικαιότερο και πιο αποτελεσματικό για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις.

Προτείνεται η καθιέρωση νέου τρόπου μοριοδότησης, σύμφωνα με τον οποίο το ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου, εφόσον είναι τουλάχιστον 50%, θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή επτά. Παράλληλα, ζητείται η κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, που εξαιρεί ορισμένους κλάδους των ΟΤΑ από το καθεστώς προστασίας των ατόμων με αναπηρία.

Η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη αποκλείει συνολικά τα άτομα με αναπηρία από συγκεκριμένες ειδικότητες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εξατομικευμένη αξιολόγηση των ικανοτήτων τους ή η δυνατότητα παροχής εύλογων προσαρμογών. Η πρακτική αυτή, τονίζει, αντίκειται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η Ελλάδα έχει κυρώσει με τον νόμο 4074/2022.

Αναπροσαρμογή στη μοριοδότηση

Η Συνομοσπονδία προτείνει επίσης την τροποποίηση των εδαφίων η και θ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4765/2021, ώστε να αυξηθούν οι μονάδες που λαμβάνουν οι υποψήφιοι με αναπηρία από 200 σε 400 και οι συγγενείς τους από 130 σε 200. Όπως υπογραμμίζεται, η υφιστάμενη μοριοδότηση ευνοεί δυσανάλογα τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία και τους συγγενείς τους.

Η ΕΣΑμεΑ σημειώνει ότι η αναπηρία δεν αποτελεί επιλογή, αλλά κατάσταση που συχνά συνεπάγεται διακρίσεις στην απασχόληση. Η προτεινόμενη αλλαγή στοχεύει στην αποκατάσταση της ισότητας και στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της ΕΣΑμεΑ είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες www.esaea.gr και www.esamea.gr.