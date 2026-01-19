Μία από τις χειρότερες εφετινές εμφανίσεις της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο φάνταζε ως ευκαιρία αντίδρασης μετά την ήττα-αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό, αλλά στο τέλος βύθισε τους Θεσσαλονικείς ακόμα περισσότερο στην αγωνιστική κρίση που βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και όλα αυτά, τη στιγμή που οι Θεσσαλοί πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα μετά τις 25 Οκτωβρίου και το «διπλό» με 2-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού, τον οποίο υποδέχονται την επόμενη εβδομάδα.

Ο Μανόλο Χιμένεθ άλλαξε σχεδόν τη μισή ενδεκάδα, ξεκινώντας με το τέρμα και την επιστροφή του Διούδη. Φαμπιάνο – Σούντμπεργκ επέστρεψαν στα στόπερ, με τους Τεχέρο – Φαντιγκά να παραμένουν στα άκρα της άμυνας. Μόντσου – Γαλανόπουλος στη μεσαία γραμμή. Ο Παναγίδης πίσω από τον Μορόν και ο Ντούντου νέο πρόσωπο στα εξτρέμ μαζί με τον Πέρεθ.

Σαφώς πιο λίγες ήταν οι παρεμβάσεις του Παντελίδη και συγκεκριμένα τρεις, αλλάζοντας ωστόσο τη διάταξη σε 3-4-3. Τριάδα στα στόπερ, μπροστά από τον Αναγνωστόπουλο, οι Παντελάκης, Ηλιάδης και Φεριγκρά, έχοντας τους Δεληγιαννίδη και Ουατάρα ως φουλ μπακ. Σουρλής – Πέρεθ στα χαφ. Σαγάλ, Μούργος και Τούπτα η τριάδα της επίθεσης.

Το κακό για τον Αρη ξεκίνησε μόλις από το 3ο λεπτό και το γρήγορο προβάδισμα των γηπεδούχων. Ο Σαγάλ εκμεταλλεύτηκε άψογα την κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ του Μούργου και με διαγώνιο σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το γρήγορο γκολ έφερε τους Κιτρινόμαυρους σε δύσκολη θέση από νωρίς, με τους γηπεδούχους να παρουσιάζονται ιδιαίτερα συμπαγείς αμυντικά και να περιορίζουν τους διαθέσιμους χώρους. Ο Αρης χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 25′ για να απειλήσει για πρώτη φορά με κεφαλιά του Σούντμπεργκ, ενώ στο 28′ ο Φαντιγκά έχασε μεγάλη ευκαιρία σε τετ-α-τετ για την ισοφάριση. Η ΑΕΛ, πάντως, θα μπορούσε να διευρύνει το προβάδισμά της νωρίτερα, με τον Διούδη να αποκρούει το τετ-α-τετ του Δεληγιαννίδη στο 19′. Αντίστοιχη ευκαιρία είχε και ο Πέρες στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τους Λαρισαίους να απειλούν ακόμη μία φορά με τον Ηλιάδη. Στο 43′ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι πάνω στον Κάρλες Πέρεθ, σε μια φάση που πράγματι δείχνει να υπάρχει παράβαση.

Μισεουί, Ράτσιτς, Χόνγκλα… Ακόμα και ο Μορουτσάν που βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών μπήκε αλλαγή ώστε να αλλάξει την κάκιστη εικόνα του Αρη επιθετικά. Κανένα αντίκρισμα όμως, με την πρώτη φάση στο δεύτερο μέρο να έρχεται στο… 79′ με τον Ράτσιτς. Η ΑΕΛ διαχειρίστηκε απλά το προβάδισμά της και είχε μία καλή φάση με τον Γκαράτε στο 86′ και τον Διούδη να διώχνει.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Παντελάκης, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Δεληγιαννίδης (81′ Αποστολάκης), Σουρλής, Πέρεθ, Ουατάρα, Σαγάλ (75′ Ολαφσον), Τούπτα (82′ Χατζηστραβός), Μούργος

(65′ Γκαράτε).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56′ Χόνγκλα), Πέρεθ (66′ Μορουτσάν), Παναγίδης (46′ Μισεουί), Ντούντου (56’Μπουσαΐντ), Μορόν

(66′ Ράτσιτς).