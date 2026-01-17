Ο Άρης έχει μπροστά του κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες για να κλείσει τα μεταγραφικά μέτωπα που έχει, με λύσεις πρώτης γραμμής για θέσεις όπως το αριστερό άκρο της άμυνας. Παράλληλα, όμως, έχει στρέψει το ενδιαφέρον και σε… επενδύσεις όπως αυτή του Κέβιν Τανταγιόν ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες και συμμετέχει στις προπονήσεις της 2ης ομάδας.

Ο 18χρονος Σουηδός επιθετικός ανήκει στη Βάσαλουντ της 3ης κατηγορίας της Σουηδίας. Η λίγα δεν είναι… δελεαστική. Την περασμένη σεζόν όμως σημείωσε… 30 τέρματα σε 20 εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας του. Αυτά τα νούμερα ήταν που δελέασαν τον Άρη να τον φέρει στην Ελλάδα για δοκιμή στην Κ-19.

Ο Τανταγιόν έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ, με την αριστερή πλευρά της επίθεσης να αποτελεί τη βασική του θέση.

Η παρουσία του νεαρού στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκε επίσημα και από τη Βάσαλουντ, η οποία με ανακοίνωσή της. Μέσα στα επόμενα 24ωρα θα παρθεί και η απόφαση για το αν θα παραμείνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη ή όχι.

Ο Τανταγιόν γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2007 στη Σουηδία και τον Φεβρουάριο του 2025 μετακινήθηκε στη Βάσαλουντ από τις ακαδημίες της Τζουργκάρντεν, όπου αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά τμήματα έως και την U17. Στη νέα του ομάδα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο και έκλεισε τη σεζόν με εξαιρετικές επιδόσεις, πετυχαίνοντας πολλά γκολ με την ομάδα U19.