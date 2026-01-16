Με ευχάριστα νέα από το μέτωπο του Γκάμπριελ Μισεουί ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Αρη για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

O Oλλανδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς -είχε πάρει και χθες κάποια κομμάτια της προπόνησης- με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κόντρα στους Θεσσαλούς.

Εκτός απροόπτου, ο 20χρονος θα είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει αύριο στη Λάρισα, όπου ο Άρης θα ψάξει την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά από σχεδόν έναν μήνα και το «διπλό» στον Αστέρα Τρίπολης πριν τα Χριστούγεννα.

Μεντίλ και Αλφαρέλα συνέχισαν τα δικά τους προγράμματα, με τον Μανόλο Χιμένεθ να τους αναμένει στις προπονήσεις μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου.