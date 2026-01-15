Ο Άρης επέστρεψε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, παραμένοντας χθες το βράδυ στην Αθήνα μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα μετέβη αμέσως από το αεροδρόμιο στο Ρύσιο, όπου για τους περισσότερους είχε αποφόρτιση ενώ όσοι δεν αγωνίστηκαν χθες προπονήθηκαν κανονικά.

Ο Γκάμπριελ Μισεουί ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία, ενώ ο Μιγκέλ Αλφαρέλα ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα 1,5 μήνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κόντρα στην ΑΕΚ τον περασμένο Νοέμβριο. Ο Γάλλος μπαίνει στην τελική ευθεία της επιστροφής του, η οποία υπολογίζεται στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα ανεβάσει από αύριο τους ρυθμούς εν όψει της αναμέτρησης στην έδρα των Θεσσαλών, όπου ο Άρης φιλοδοξεί να ξεκινήσει ένα ντεμαράζ συγκομιδής βαθμών ώστε να μειώσει τη διαφορά με την πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας.