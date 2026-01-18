Ο Μανόλο Χιμένεθ κάνει… δυνατό ροτέισον για τη σημερινή αναμέτρηση του Άρη κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Διούδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Γαλανόπουλος, Ντούντου είναι τα νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη.

Νέα πρόσωπα και στον πάγκο με τους νεοαποκτηθέντες Χόνγκλα-Κέρκεζ και τον Μισεουί που επανέρχεται από τον τραυματισμό του. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Γένσεν που έμεινε εκτός εξαιτίας πυρετού. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε και ο τραυματίας Καντεβέρε, όπως και οι Άλβαρο, Ρόουζ και Γιαννιώτας για αγωνιστικούς λόγους.

Η ενδεκάδα του Άρη: Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Μόντσου, Γαλανόπουλος – Πέρεθ, Παναγίδης, Ντούντου – Μορόν.

Στον πάγκο οι: Μπουσαϊντ, Κάμτσης, Μισεουί, Χόνγκλα, Κέρκεζ, Καράι, Αθανασιάδης, Νινγκ, Ράτσιτς, Δώνης, Μορουτσάν, Φρίντεκ.