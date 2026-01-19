Η αποχώρηση του πρώην γραμματέα της ΔΗΜΑΡ και πρώην τομεάρχη υγείας, Γιώργου Μπουλμπασάκου, από το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ακριβώς κεραυνός εν αιθρία, καθώς η διάσταση που υπήρχε το τελευταίο διάστημα με τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν γνωστή στις τάξεις του κόμματος – η ηγεσία είχε αποδώσει στον Μπουλμπασάκο τη στάση που κρατήθηκε αρχικά για τα απογευματινά χειρουργεία και γι’ αυτό αντικαταστάθηκε από τον τομέα. Το Σάββατο, μια μέρα πριν δημοσιοποιήσει την αποχώρησή του, ο Μπουλμπασάκος επισκέφθηκε την πλατεία Κοτζιά, ενημερώνοντας τον Χάρη Δούκα για τις προθέσεις του. Προσπάθησε να τον σταματήσει ο δήμαρχος; Φαίνεται πως ο Μπουλμπασάκος είχε πάρει τις αποφάσεις του ήδη.

Άλλη έρχεται;

Ποια φαίνεται πως έρχεται, όμως, στη Χαριλάου Τρικούπη; Η Νίνα Κασιμάτη, η οποία αντικαταστάθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στο Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την κίνησή της να παραστεί στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» – αφού, δε, το πράσινο κάλεσμα γίνεται χωρίς face control («ελάτε όπως είστε», που έλεγε και ο Χριστόδουλος) τι τη σταματάει; Δεν θα είναι εντελώς ανώδυνη η πιθανή επανένταξή της, η αλήθεια είναι, καθώς υπάρχουν παλιοί της σύντροφοι, παπανδρεϊκοί και γερουλανικοί κυρίως, που θυμούνται τη στάση της στην τελευταία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Ο Δούκας, από την άλλη, επιμένει πως οι βουλευτές άλλων κομμάτων πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους για να ενταχθούν στο κόμμα.

Reunion

Στην Πλάκα το Σάββατο το βράδυ, στην γιορτή της Τόνιας Αντωνίου, πέρασαν αρκετοί της εσωκομματικής πασοκικής αντιπολίτευσης και δύο πρώην σύμμαχοι, ο Δούκας και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, σε διαφορετικές όμως ώρες, οπότε δεν συναντήθηκαν και οι παριστάμενοι δεν είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν σε τι στάδιο ψυχρότητας βρίσκονται οι μεταξύ τους σχέσεις – ευτυχώς γι’ αυτούς, γιατί το κρύο ήταν τσουχτερό. Πέρασαν όμως επίσης, με αρκετή διάθεση κομματικής ομοψυχίας, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και ο Κώστας Τσουκαλάς. Η κοινωνική συνθήκη επέτρεψε και ένα κάποιο reunion, γιατί παρόντες ήταν επίσης οι πασοκογενείς πρώην ΣΥΡΙΖΑ Θάνος Μωραΐτης (ο οποίος έχει αποστασιοποιηθεί και από τον Κασσελάκη) και Ζωή Καρκούλια.

34 χρόνια μετά

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παρίσταται στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της μητέρας του Θάνου Αξαρλιάν – που δολοφονήθηκε από τη 17Ν το 1992. «Ο εθισμός στην πόλωση, στην τοξικότητα και στον διχασμό οδηγεί στο αίμα», είπε ο Τασούλας. «Το έρεβος της τρομοκρατίας μπορεί να νικηθεί μόνο από μια δημοκρατία που καλλιεργεί τη συνεννόηση και περιφρουρεί την ελευθερία». Παρόντες, εκτός από τους συγγενείς των θυμάτων, ήταν μεταξύ άλλων ο (τότε και τώρα) αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε για την επίδραση που είχαν πάνω του οι φωτογραφίες θυμάτων της τρομοκρατίας.

Απορία

Ερχονται και άλλες αποχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ;