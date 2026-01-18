Η Ζόε Σαλντάνα είναι η ηθοποιός που απέφερε στους παραγωγούς της τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών στον κινηματογράφο – και με τη βούλα. Η 47χρονη οσκαρική ερμηνεύτρια έφερε πάνω από ένα δισ. ευρώ – με τις ταινίες της να έχουν πλέον κέρδη άνω των 13,3 δισ. ευρώ παγκοσμίως, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Guardian». Το ρεκόρ της οφείλεται φυσικά κυρίως στις προηγούμενες δύο ταινίες της σειράς «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον, αλλά και χάρη στο ρόλο της ως Γκαμόρα στην τριλογία ταινιών «Φύλακες του Γαλαξία», καθώς και στις ταινίες της σειράς «Εκδικητές» – βασισμένες στα κόμικς της Marvel.

Παλαιότερες επιτυχίες της ήταν και η ταινία «Star Trek», καθώς και η πρώτη της σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής». Πέρυσι, η ταινία «Jurassic World: Αναγέννηση» είχε φέρει στην κορυφή τη Σκάρλετ Τζοχάνσον, με έσοδα ύψους 746 εκατ. ευρώ παγκοσμίως.