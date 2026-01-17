Ρενέ Μαγκρίτ και Χένρι Μουρ εναντίον Πάμπλο Πικάσο. Σε μια δύσκολη μάχη αναμένεται να εξελιχθεί η δημοπρασία που έχει προγραμματίσει για τον Μάρτιο στο Λονδίνο ο οίκος Christie’s καθώς πρόκειται να διαθέσει προς πώληση έργα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης που ανήκαν στους βέλγους συλλέκτες Ροζέ και Ζοζέτ Βαντούρνουτ.

Η συνολική εκτίμηση της συλλογής ανέρχεται σε 53,8 εκατ. δολάρια και τα έργα θα δημοπρατηθούν σε τρία σκέλη: σε βραδινή δημοπρασία στις 5 Μαρτίου, σε ημερήσια δημοπρασία στις 6 Μαρτίου και σε διαδικτυακή δημοπρασία που θα διαρκέσει από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 12 Μαρτίου.

Το ζευγάρι – εκείνος σχεδιαστής και κατασκευαστής επίπλων, εκείνη ζωγράφος – συγκροτούσε τη συλλογή του επί έξι δεκαετίες, δημιουργώντας ένα σύνολο που περιλαμβάνει έργα από τον Συμβολισμό, τον βελγικό Εξπρεσιονισμό και τον Σουρεαλισμό έως τη μεταπολεμική πρωτοπορία, τον Μινιμαλισμό και τη μοντέρνα και σύγχρονη βρετανική τέχνη, με την υπογραφή 100 και πλέον καλλιτεχνών.

Δύο έργα μοιράζονται την υψηλότερη εκτίμηση της δημοπρασίας, από 4,7 έως 7,4 εκατ. δολάρια. Το ένα είναι «Η πεδιάδα του αέρα» (1940) του βέλγου σουρεαλιστή Ρενέ Μαγκρίτ. Απεικονίζει ένα δέντρο αποτελούμενο από ένα και μόνο τεράστιο φύλλο, να δεσπόζει πάνω από ένα ορεινό τοπίο κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό. Το έργο είχε εκτεθεί το 1941 στην γκαλερί Ντίτριχ στις Βρυξέλλες και έρχεται στην αγορά σε μια περίοδο έντονης ζήτησης για έργα του Μαγκρίτ, του οποίου το ρεκόρ δημοπρασίας ανέρχεται στα 121,2 εκατ. δολάρια και σημειώθηκε το 2024.

Στο ίδιο εύρος τιμής εκτιμάται και το γλυπτό «Πολεμιστής του Γκόσλαρ» (1973 – 74) του Χένρι Μουρ, που απεικονίζει μια ανακεκλιμένη ανδρική μορφή. Αποτελεί μέρος μιας τριλογίας γλυπτών και μαζί με τα «Πολεμιστής με ασπίδα» και «Πεσμένος πολεμιστής» της δεκαετίας του 1950, πραγματεύονται την πτώση ενός μαχητή. Ο Μουρ είχε αντλήσει έμπνευση από την αρχαία ελληνική γλυπτική μετά το ταξίδι του στην Ελλάδα το 1951.

Ελαφρώς πιο χαμηλά κυμαίνεται η εκτίμηση για το έργο του Πάμπλο Πικάσο «Γυμνό όρθιο και καθιστές γυναίκες» (1939) – 4 έως 6,7 εκατ. δολάρια – που χρονολογείται από την περίοδο που ο καλλιτέχνης εγκατέλειψε το Παρίσι μαζί με την Ντόρα Μάαρ μετά το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Μάαρ απεικονίζεται δύο φορές, σε τόνους του γκρι.

Αρκετά έργα έχουν εκτιμήσεις από 2,7 έως 4 εκατ. δολάρια ανάμεσά τους το «Δίκτυα του απείρου» (1960) της Γιαγιόι Κουσάμα, που δημιουργήθηκε λίγο μετά την άφιξή της στη Νέα Υόρκη και ανήκει στη γνωστή σειρά της περιόδου 1958 – 1962, το «Χωρική σύλληψη, Προσμονές» (1964) του Λούτσιο Φοντάνα, με τις χαρακτηριστικές τομές στον καμβά, και το Ατιτλο#17 (1996) της Αγκνες Μάρτιν, που φιλοτεχνήθηκε στο Τάος του Νέου Μεξικού και έχει εκτεθεί στο Μουσείο Γουίτνι, ένα χρόνο πριν τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο του έργου της στην Μπιενάλε της Βενετίας.