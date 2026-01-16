O 26χρονος Ερφάν Σολτανί είναι ένας από τους χιλιάδες Ιρανούς που διαδήλωσαν εναντίον του καθεστώτος. Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στην πόλη Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης. Μέρες αργότερα, οι Αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι η εκτέλεσή του είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη (προχθές), χωρίς να δώσουν πρόσθετες λεπτομέρειες, σύμφωνα με την κουρδική ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw με έδρα τη Νορβηγία. Ωστόσο η Τετάρτη έφτασε και πέρασε, και η εκτέλεση δεν έγινε – πιθανώς λόγω των διεθνών πιέσεων –, και τώρα η ιρανική Δικαιοσύνη διαψεύδει ότι ο νεαρός είχε καταδικαστεί σε θάνατο, αναφέροντας πως αντιμετωπίζει κατηγορίες που επιφέρουν μόνο ποινές φυλάκισης. Επί του παρόντος κρατείται στην κεντρική φυλακή της επαρχίας Καράτζ και κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του καθεστώτος».

Ο Σολτανί είναι κάτοικος του Φαρντίς όπου διατηρεί κατάστημα ρούχων. Η οικογένειά του τον περιγράφει ως έναν μειλίχιο άνθρωπο, «τρυφερό αδελφό» και «τον καλύτερο φίλο της μητέρας του». Σύμφωνα με πληροφορίες δεν συνελήφθη σε διαδήλωση αλλά στο σπίτι του, έπειτα από ταυτοποίηση για τη συμμετοχή του σε αυτήν. Η αδελφή του, η οποία είναι δικηγόρος, προσπάθησε να τον εκπροσωπήσει αλλά δεν της το επέτρεψαν. «Οι Αρχές μέχρι στιγμής της έχουν εμποδίσει την πρόσβαση στον φάκελο» αναφέρει η οργάνωση Hengaw.

Η δίκη του Σολτανί διεξήχθη με εξαιρετικά γρήγορες διαδικασίες, όπως δήλωσε συγγενικό του πρόσωπο στο CNN. Ειδικοί ανέφεραν στο CNN ότι οι συνοπτικές θανατικές καταδίκες και οι εικονικές δίκες αποτελούν συχνό φαινόμενο στο Ιράν. Η οικογένειά του δεν έχει κανένα νεότερο για την τύχη του. Ο Ερφάν παραμένει φυλακισμένος, χωρίς να γνωρίζει αν η αναβολή σημαίνει σωτηρία ή απλώς μια καθυστέρηση πριν από το τέλος. Για την οικογένεια, η σιωπή είναι βασανιστήριο. «Είναι απλώς ένας άνθρωπος που διαφωνεί με την κατάσταση στη χώρα του» λένε. «Και τώρα περιμένει να μάθει αν αυτή η διαφωνία θα του κοστίσει τη ζωή»…