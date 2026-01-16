Οικογένειες θυμάτων των διαδηλώσεων στο Ιράν καταγγέλλουν στο BBC ότι οι αρχές απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά για να παραδώσουν τις σορούς για ταφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί κρατούνται σε νεκροτομεία και νοσοκομεία, και οι συγγενείς αναγκάζονται να πληρώσουν προκειμένου να τις παραλάβουν.

Μία οικογένεια στη βόρεια πόλη Ραστ δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ζήτησαν 700 εκατομμύρια τομάν (περίπου 5.000 δολάρια) για την παράδοση της σορού συγγενικού τους προσώπου. Στην Τεχεράνη, η οικογένεια ενός Κούρδου εργάτη ενημερώθηκε ότι έπρεπε να καταβάλει ένα δισεκατομμύριο τομάν (περίπου 7.000 δολάρια) για να παραλάβει τη σορό του, ποσό απαγορευτικό για τα εισοδήματα των Ιρανών εργατών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσωπικό νοσοκομείων προειδοποιεί τις οικογένειες να παραλάβουν γρήγορα τις σορούς πριν οι δυνάμεις ασφαλείας απαιτήσουν χρήματα. Μία γυναίκα, της οποίας ο σύζυγος σκοτώθηκε στις διαδηλώσεις, έπρεπε να οδηγήσει για επτά ώρες με τα παιδιά της, μεταφέροντας τη σορό σε αγροτικό όχημα για την ταφή.

Στα νεκροτομεία Τεχεράνης, αξιωματούχοι φέρεται να παραχωρούν δωρεάν τις σορούς μόνο σε οικογένειες που δηλώνουν ότι τα θύματα ήταν μέλη της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ, προκειμένου να παρουσιαστούν ως «μάρτυρες» σε φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις. Ορισμένες οικογένειες αναγκάστηκαν να εισβάλουν στα νεκροτομεία για να προστατεύσουν τις σορούς, τις οποίες κρατούσαν προσωρινά στην αυλή μέχρι να εξασφαλίσουν μεταφορά.

Η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων συνεχίζεται, ενώ το μπλακάουτ στο διαδίκτυο περιορίζει την πληροφόρηση και τις δημοσιογραφικές έρευνες. Από τις 29 Δεκεμβρίου, όταν ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στην Τεχεράνη λόγω της υποτίμησης του νομίσματος, τουλάχιστον 2.435 διαδηλωτές, 13 παιδιά και 153 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 18.470 άτομα έχουν συλληφθεί. Οι συλλήψεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με στοχοποίηση ακτιβιστών, δικηγόρων και απλών πολιτών από τις δυνάμεις ασφαλείας και τους Φρουρούς της Επανάστασης.