Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, σε ομιλία του στη Βενετία, αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν, τονίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της πληροφόρησης και την ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων.

«Ας σκεφτούμε όσα συμβαίνουν τις ημέρες αυτές στο Ιράν: μαζί με την απάνθρωπη βαρβαρότητα της εξόντωσης διαδηλωτών, η απόκρυψη των όσων συμβαίνουν – τις διαδηλώσεις στις πλατείες, τη βίαιη καταστολή, τις δολοφονίες – ήταν η πρώτη έγνοια ενός καθεστώτος το οποίο, από την αρχή, προσπάθησε να παρεμποδίσει την πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης, τη μετάδοση των ειδήσεων», τόνισε ο Ιταλός Πρόεδρος.

«Κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ΄όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πιο βάρβαρα καθεστώτα φροντίζουν αμέσως να περιορίσουν την ελευθερία της πληροφόρησης, μόλις τίθεται υπό αμφισβήτηση το έργο τους», πρόσθεσε ο Ματαρέλα.