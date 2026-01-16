Με «αυτονόητους όρους που δεν αλλάζουν» και πρώτο στη λίστα να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και οι κρίσιμες υποδομές, όπως τα τελωνεία ανά την επικράτεια, κρατάει η κυβέρνηση ανοιχτό και το παράθυρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των «σκληρών» αγροτικών μπλόκων. Καθ’ οδόν προς το ραντεβού της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, στις 13:00, όπως έχει καθοριστεί μέχρι στιγμής σε συμφωνία των δύο πλευρών, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διεργασίες τόσο μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και αγροτοσυνδικαλιστών όσο και στις τάξεις του αγροτικού κόσμου. Διότι ο κατάλογος των προσώπων που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου εκ μέρους του αγροτικού κόσμου – είτε ως κυρίως «μέλη» της επιτροπής είτε ως «παρατηρητές» – δεν είχε οριστικοποιηθεί πλήρως. Η επίσημη κυβερνητική φωνή επανέλαβε πάντως χθες ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στη συνάντηση «πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές».

Με την επισήμανση της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται για «φοβερά προαπαιτούμενα», στην πρώτη περίπτωση προφανώς φωτογραφίζει τον επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη Κώστα Ανεστίδη και στη δεύτερη περίπτωση τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαγνησίας Κώστα Τερζάκη. Αν και ο πρώτος εντάσσεται στις «κόκκινες γραμμές» του Μαξίμου, το μπλόκο των Μαλγάρων τον εντάσσει σε πρώτη φάση στη δική του λίστα εκπροσώπων – με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια πιθανή νέα εμπλοκή ή για εκρηκτικά στιγμιότυπα έξω από το Μαξίμου.

Κινήσεις εκτόνωσης

Εν αναμονή ολοκλήρωσης των τελικών διαβουλεύσεων για την επίλυση κάθε πιθανής εκκρεμότητας μέχρι τη Δευτέρα, οι δύο πλευρές έκριναν ότι είναι προς το συμφέρον τους να δείξουν πως συμβάλλουν σε κινήσεις εκτόνωσης και με εκατέρωθεν υποχωρήσεις να μη χρεωθούν στα μάτια της κοινωνίας την ευθύνη μιας οριστικής τορπίλης στον διάλογο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καχυποψία των δύο πλευρών για τις προθέσεις τους – ενδεικτική η στάση αναμονής των κυβερνώντων μέχρι να δουν στην πράξη τη δέσμευση των αγροτοκτηνοτρόφων για ανοιχτούς δρόμους –, ενώ ύστερα από τρία προσκλητήρια για διάλογο που έπεσαν στο κενό ο ίδιος ο Μητσοτάκης απέδωσε κομματικές σκοπιμότητες.

Η ατζέντα των αγροτών

Εφόσον δεν υπάρξει εμπλοκή της τελευταίας στιγμής, το ραντεβού της Δευτέρας προδιαγράφεται δύσκολο για την κυβέρνηση, με δεδομένο ότι οι αγρότες θα πιέσουν στο μέγιστο απαριθμώντας σειρά προβλημάτων – από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις συνέπειες της συμφωνίας Mercosur έως το μείζον θέμα της ευλογιάς για τους κτηνοτρόφους. Το Μαξίμου δεν λύνει το δικό του «μπλόκο» που ξεκάθαρα έχει στήσει σε περαιτέρω παρεμβάσεις με δημοσιονομικό κόστος. Ο,τι ανακοινώθηκε τα προηγούμενα 24ωρα είναι βελτιωτικές κινήσεις στα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα και, κατά τον κυβερνητικό πορτ παρόλ Παύλο Μαρινάκη, «άλλα μέτρα δεν υπάρχουν». Οπως τόνισε ο ίδιος, «εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε τεχνικές λύσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος, μπορούν να γίνουν δεκτές», ενώ στο τραπέζι αναμένονται τα τοπικά ζητήματα.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση απορρίπτει την κριτική περί έλλειψης αντιπροσωπευτικότητας στην προ ημερών συνάντηση των 25 αγροτοκτηνοτρόφων με τον Πρωθυπουργό – «ξίδι σε όσους δεν τους νοιάζει το καλό των αγροτών και του κάθε ανθρώπου» σημείωσε ο Μαρινάκης. Ενόσω τα στοιχήματα της επόμενης μέρας στις σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών μένουν ανοιχτά, αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, στις 21 Ιανουαρίου, η ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρωθυπουργική πρόταση να συσταθεί διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα.