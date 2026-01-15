Η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «κλείδωσε» για τη Δευτέρα (19/01) στις 13:00. Υπενθυμίζεται πως στη συνάντηση θα συμμετέχουν 25 εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα, συν πέντε παρατηρητές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου, Χριστίνας Κοραή, στο «καλάθι» του Μαξίμου για τα «σκληρά» μπλόκα είναι τα εξής μέτρα:

-Αύξηση των ποσοτήτων πετρελαίου για ειδικές καλλιέργειες

-Επιτάχυνση της εφαρμογής του App για πετρέλαιο στην αντλία χωρίς τον ΕΦΚ και τον ανάλογο ΦΠΑ

-Αυτοί που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και πληρώνουν να μπαίνουν νωρίτερα από τον 1 χρόνο στο φθηνότερο ρεύμα

-Να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη στο βαμβάκι και το σιτάρι