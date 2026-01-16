Η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «κλείδωσε» για τη Δευτέρα (19/01) στις 13:00. Υπενθυμίζεται πως στη συνάντηση θα συμμετέχουν 25 εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα, συν πέντε παρατηρητές.

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαλόγου από την πλευρά της κυβέρνησης αποτελεί το να παραμείνουν όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, όπως και συμβαίνει. Από την Πέμπτη (15/1) οι αγρότες έχουν ανοίξει τους οδικούς άξονες της χώρας, παράμένοντας ωστόσο στα μπλόκα.

Ανοιχτή η εθνική Αθηνών-Λαμίας

Η κυκλοφορία στην εθνική οδό Λαμίας – Αθήνας έχει αποκατασταθεί πλήρως, καθώς οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας μετέφεραν τα τρακτέρ τους σε ασφαλές σημείο στα δεξιά του δρόμου.

Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες διευθετήσεις, κυρίως στις περιοχές του Μαρτίνου και του Κάστρου. Από τη μία το μεσημέρι σταμάτησαν όλες οι παρακάμψεις που είχαν επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έκριναν ότι η διέλευση των οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με ασφάλεια.

Έτσι, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, τόσο από Αθήνα προς Λαμία όσο και από Λαμία προς Αθήνα, μέσω της εθνικής οδού. Τα τρακτέρ ωστόσο παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής συντονιστικής των μπλόκων, μετά και τη σχετική απόφαση που ελήφθη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.

Παραμένουν τα τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας με ανοιχτούς δρόμους

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Νίκαια Λάρισας, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα σημεία των συγκεντρώσεων, ενώ η κυκλοφορία στους δρόμους διεξάγεται κανονικά.

Κατά τη χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, έγινε αποτίμηση της κατάστασης και καθορίστηκαν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών. Η συμμετοχή ήταν αυξημένη, με τους εκπροσώπους να επισημαίνουν την ανάγκη διατήρησης της ενότητας.

Οι αγρότες προετοιμάζονται για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Όπως τονίζουν, η στάση της κυβέρνησης θα καθορίσει τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Παρέμβαση στον Εισαγγελέα

Σήμερα, Παρασκευή, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναμένεται να προσέλθουν στον Εισαγγελέα, ζητώντας να δοθεί εντολή για άνοιγμα του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για τις φθορές που προκλήθηκαν στα τρακτέρ δύο αγροτών.

Την ερχόμενη Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα γενική συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό και να αποφασίσουν συλλογικά τα επόμενα βήματά τους.

Πάτρα: Ανοικτοί όλοι οι δρόμοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ανοικτοί παραμένουν οι δρόμοι στη Δυτική Ελλάδα, ωστόσο τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων εξακολουθούν να βρίσκονται στα σημεία των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην άκρη του δρόμου, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία.

Αντίστοιχα, στην Αχαΐα έχει ανοίξει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας. Η απόφαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων που είχαν στήσει μπλόκο εκεί ήταν να απομακρύνουν τα μηχανήματά τους από το οδόστρωμα και να τα παρατάξουν στο πλάι. Παρά ταύτα, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου της Εγλυκάδας στην κατεύθυνση προς τον Πύργο, προκαλώντας μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Στην Ηλεία, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ομαλά στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της περιοχής Χανάκια, χωρίς προβλήματα ή αποκλεισμούς.