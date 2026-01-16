Το Πολεμικό Ναυτικό από χθες άλλαξε σελίδα. Στον ναύσταθμο βρίσκεται πλέον η πιο σύγχρονη φρεγάτα της Ευρώπης και σίγουρα ένα από τα πιο ισχυρά πολεμικά πλοία στον κόσμο.

Είναι χαρακτηριστικό πως τα επόμενα πλοία αυτού του τύπου που θα κατασκευάσουν οι Γάλλοι, είτε για το δικό τους πολεμικό ναυτικό είτε για άλλα πολεμικά ναυτικά, καθώς είναι στον ορίζοντα παραγγελίες και από άλλες χώρες, θα βασίζονται στο πλοίο του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού «Κίμων». Οι έλληνες αξιωματικοί όταν επέλεξαν τον συγκεκριμένο τύπο τον βελτίωσαν με βάση το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, μετατρέποντας το γαλλικό σκαρί σε ένα πραγματικό «game changer». Στο «Πεντάγωνο», άλλωστε, μνημονεύουν τα ονόματα των ναυάρχων Στυλιανού Πετράκη και Παναγιώτη Λυμπέρη, που αντιστάθηκαν σε διάφορες πιέσεις και με μεθοδικότητα, επιμονή και ναυτοσύνη, οδήγησαν το Πολεμικό Ναυτικό στο να προχωρήσει στην απόκτηση του συγκεκριμένου τύπου με τις βελτιώσεις του.

Τιμητική φρουρά

Στα ανοιχτά του Πειραιά τον «Κίμωνα» συνόδευσαν ως τιμητική φρουρά δύο φρεγάτες, δύο πυραυλάκατοι και δύο σκάφη ανορθόδοξων επιχειρήσεων. Ο στολίσκος κατευθύνθηκε προς τα ανοιχτά του Φαλήρου για ένα ιστορικό ραντεβού. Η τριήρης «Ολυμπιάς» και το εύδρομο καταδρομικό «Αβέρωφ», ο «μπαρμπα-Γιώργης» όπως έχει καταγραφεί στο θυμικό των παλαιότερων μετακινήθηκαν στα ανοιχτά ώστε να συναντήσουν τον «Κίμωνα». Τη στιγμή που τα τρία πλοία στάθηκαν πλάι-πλάι ο συμβολισμός ήταν τεράστιος καθώς μπροστά στα μάτια όλων όσοι παρακολουθούσαν την όλη διαδικασία ήταν τουλάχιστον 2.500 χρόνια συνεχούς ναυτικής παρουσίας των Ελλήνων στις θάλασσες και ειδικά στο Αιγαίο.

Στις 11 χθες το πρωί προσνηώθηκαν στο ελικοδρόμιο της φρεγάτας ελικόπτερα που μετέφεραν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού και άλλους αξιωματούχους, που ξεναγήθηκαν στο πλοίο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του καθώς τόνισε μεταξύ άλλων πως «το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων, τα οποία προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της».

Η απόκτηση της πρώτης φρεγάτας Belh@rra και η παρουσία της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο έρχεται να στείλει και ένα ακόμα μήνυμα, καθώς πλοία αυτών των δυνατοτήτων και κόστους, μην ξεχνάμε πως το κάθε ένα από αυτά κόστισε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ, αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο, «asset» στην καθομιλουμένη, για κάθε κραταιά χώρα. Το μήνυμα είναι πως η Ελλάδα έχει αφήσει για τα καλά πίσω την εποχή των Μνημονίων και 28 χρόνια μετά την απόκτηση της τελευταίας νεότευκτης φρεγάτας, επιστρέφει δυναμικά στην περιοχή με νέα οπλικά συστήματα που έχουν προκαλέσει αν μη τι άλλο, προβληματισμό στην Τουρκία. Το τόνισε λίγο πολύ και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια αποστροφή της δήλωσής του λέγοντας πως «το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας – και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά – κι εμένα ως πρωθυπουργού είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα. Και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση»

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, που ουκ ολίγες φορές έχει τονίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα πως οι συγκεκριμένες φρεγάτες θα παίξουν έναν ιδιαίτερο ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς το Αιγαίο θα «κλειδωθεί» από την «Ασπίδα του Αχιλλέα», επεσήμανε ότι ο «Κίμων» «είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη. Είναι ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις Ενοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας. Να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτή είναι η αποστολή της».

Περπατώντας κανείς κατά μήκος της Φρεαττύδας θα παρατηρούσε πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε για να γίνει και αυτός μάρτυρας της ιστορικής αυτής έλευσης. Ο «Κίμων» ανταποκρίθηκε και έπλευσε για κάποια λίγα λεπτά και πολύ κοντά στην ακτή χαιρετώντας με συνεχής συριγμούς τον κόσμο.

Μπαίνοντας στο στενό της Σαλαμίνας, μετά την Ψυττάλεια, ρυμουλκά σχημάτισαν αψίδες με πίδακες νερού υποδεχόμενα το σκάφος και το πλήρωμα που ενσωμάτωσαν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες σε χρόνο – ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Το επόμενο χρονικό διάστημα ο «Κίμων» θα ενσωματωθεί πλήρως στον ελληνικό στόλο και τους σχεδιασμούς του. Αξίζει δε να επισημάνουμε πως, όπως έχουν ήδη αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ», υπάρχει ήδη μια πρώιμη κουβέντα από την γαλλική πλευρά προς την ελληνική, χωρίς προς το παρόν να έχει κάτι επισημοποιηθεί, για την απόκτηση τριών επιπλέον φρεγατών της ίδιας κλάσης, με την κατασκευή τους μάλιστα να γίνεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

Ενα υπερόπλο που αλλάζει τις ισορροπίες

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι από τα βασικά συστατικά του δικτυοκεντρικού δόγματος που προωθείται και στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», καθώς είναι ένα εξ ολοκλήρου ψηφιακό σκάφος, του οποίου το Κέντρο Μάχης μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται και αναλόγως να διανέμει σε όλες τις πλατφόρμες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης, όπως για παράδειγμα τα μαχητικά Rafale, δεδομένα όπως εκείνα της στοχοποίησης αντίπαλων αεροσκαφών, βαλλιστικών πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το ψηφιακό ραντάρ της, Sea Fire, έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει κάθε είδους ιπτάμενο στόχο σε αποστάσεις έως και 500 χιλιόμετρα και να παρακολουθεί ταυτόχρονα έως και 800 από αυτούς Με τη δυνατότητα αυτή μπορεί κάλλιστα το Πολεμικό Ναυτικό, τοποθετώντας τα 4 αυτά πλοία όταν αποκτηθούν και τα υπόλοιπα τρία, δύο προς τα τέλη του 2026 και το τέταρτο το 2028, να καλύπτει όλη την έκταση από το Βόρειο Αιγαίο έως την Κύπρο.

Πρόκειται δε για πλοίο που με τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 που διαθέτει δίνει στο Πολεμικό Ναυτικό για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’90, όταν είχε τα αντιτορπιλικά της κλάσης «Adams», δυνατότητα για αεράμυνα περιοχής και όχι απλά σημείου, καθώς το βεληνεκές των συγκεκριμένων πυραύλων φτάνει στα 150 χιλιόμετρα και έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης τόσο αεροσκαφών και μη επανδρωμένων όσο και βαλλιστικών ή κρουζ πυραύλων.

Αυτό όμως που θα αποτελέσει καταλύτη είναι η προσθήκη στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2030, των πυραύλων κρουζ τύπου ELSA, το βεληνεκές των οποίων είναι άνω των 1.000 χιλιομέτρων, κάτι που σίγουρα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που προκαλείται ανησυχία στην Τουρκία. Μια ανησυχία για την οποία ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, που έχει χαρακτηρίσει την Αγκυρα ώς υπαρξιακή απειλή για την Ελλάδα, έσπευσε να δηλώσει πως «η Αγκυρα δεν έχει κανένα λόγο να εκνευρίζεται διότι η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου, ούτε ζητά αναθεώρηση των Συνθηκών. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να υπερασπίσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν απειλεί η Ελλάδα την Τουρκία. Το ανάποδο συμβαίνει…».

Οι συγκεκριμένες φρεγάτες όμως θα αποτελέσουν επικίνδυνο αντίπαλο και για τα υποβρύχια της Τουρκίας, ακόμα για την νεότερη κλάση «Reis», αντίστοιχα των ελληνικών «Παπανικολής», καθώς έχουν έναν «φονικό» συνδυασμό. Το συρόμενο ανθυποβρυχιακό σόναρ Μεταβλητού Βάθους (VDS) CAPTAS-4 (Configuration as Perceived by the Sensor – 4) που μπορεί να εντοπίσει υποβρύχια σε αποστάσει από 60 έως και 150 χιλιόμετρα ανάλογα με την κατάσταση της θάλασσας και το καλύτερο στον κόσμο ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο. Το MH-60R Romeo που μπορεί να πλησιάσει χωρίς να εντοπιστεί από το αντίπαλο υποβρύχιο και να το εντοπίσει και να το πλήξει.

Για εγγύς προστασία η φρεγάτα «Κίμων» έχει το σύστημα RAM με 21 πυραύλους. Ενα σύστημα που συμπεριλαμβάνεται στις βελτιώσεις που ζήτησαν οι έλληνες αξιωματικοί όταν επέλεξαν τον συγκεκριμένο τύπο φρεγάτας. Στο οπλοστάσιό της επίσης έχει ανθυποβρυχιακές τορπίλες, ναυτικό πυροβόλο, 2 ταχέα πυροβόλα των 20 mm τηλεχειριζόμενα και φυσικά τους αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet. Μέχρι δε το 2030 και οι τέσσερις φρεγάτες της κλάσης θα αποκτήσουν και το ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής anti-drone σύστημα «Κένταυρος».