Ο Κώστας Τασούλας υποδέχθηκε στο Προεδρικό τον Καραμανλή τον νεότερο και συζήτησαν θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Ο ΠτΔ θα ανοίξει το Μέγαρο και σε άλλους πρώην πρωθυπουργούς – τον Τσίπρα, τον Σαμαρά και τον ΓΑΠ – γιατί δρομολογεί, όπως λέγεται, συναντήσεις με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημόσιου βίου. Σημειολογικά μιλώντας, είναι μια σωστή πρωτοβουλία. Αλλωστε, ο εκφραστής της ενότητας του έθνους δεν μπορεί να μη δείχνει σε αυτό πως στην Ελλάδα το παρελθόν θα συνεχίσει να αδικεί το παρόν.

Σενάρια

Δεν αρέσουν οι «παπάτζες» στον Μανώλη Χριστοδουλάκη, όπως είπε. Χρησιμοποιώντας τον επαγωγικό λογισμό που διδάχθηκε στο Μετσόβιο, συμπέρανε ότι με βάση τη δήλωση που έκανε στις 7 Ιανουαρίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (πως δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, οπότε αν η κυβέρνηση δώσει παραπάνω στους αγρότες, θα αυξηθούν οι φόροι στους υπόλοιπους), τα σενάρια μετά την προχθεσινή συνάντηση στο Μαξίμου είναι τρία: ή ο Μαρινάκης έλεγε ψέματα τότε ή έρχονται αυξήσεις στη φορολογία ή ο Πρωθυπουργός έδωσε ψεύτικες υποσχέσεις αναφερόμενος σε έξτρα μέτρα. Διαλέξτε.

Αγρότες

Αφού πόσταρε για να αποδομήσει τις υποσχέσεις της Καρυστιανού περί διαφάνειας, ο πολυπράγμων Αδωνις έπιασε και την υπάρχουσα αντιπολίτευση, ζητώντας της να καταδικάσει τον βανδαλισμό των τρακτέρ στη Νίκαια. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος έσπευσε να του απαντήσει πως έγινε μια συνάντηση με τους «πρόθυμους» αγρότες που «”ήταν στημένη από το κυβερνητικό επιτελείο». Πάντως, και ο Περισσός – όπως ο κόκκινος αγροτοσυνδικαλιστής που το λέει συνέχεια ον κάμερα – αναγνωρίζει ως πραγματικούς εκπροσώπους των αγροτών όσους έμειναν στα μπλόκα. Αρα, ίσως και πολλοί «απρόθυμοι» κάπου να ανήκουν κομματικά.

Πρωτοβουλίες

Σύμφωνα με τη Ράνια Σβίγκου, ο Αλέξης Τσίπρας «αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την Αριστερά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο». Γι’ αυτό, «οι πρωτοβουλίες και οι κινήσεις του το επόμενο διάστημα μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και στη συγκρότηση εναλλακτικής πρότασης». Οταν λέει η συριζαία «πρωτοβουλίες», αναφέρεται στο πάνελ με τη συμμετοχή πράσινων στελεχών; Γιατί, όπως κι αν ονομάσεις έναν τακτικισμό, θα «μυρίζει» σαν τέτοιος.