Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Kiepenheuer & Witsch, τα απομνημονεύματα της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ με τίτλο «Ελευθερία», τα οποία κυκλοφόρησαν στις 26 Νοεμβρίου 2024 αποκτώντας μεγάλη δημοσιότητα σε τηλεοπτικές εκπομπές και εκδηλώσεις υπογραφής βιβλίων, είχαν πουλήσει μέχρι τα Χριστούγεννα του 2024 περίπου 550.000 αντίτυπα. Ο τόμος των 700 σελίδων με πωλήσεις σε όλον τον κόσμο εκείνο το διάστημα ήταν το νούμερο ένα στη λίστα των μπεστ σέλερ του Spiegel, παρά τις ανάμεικτες κριτικές που είχε λάβει στον γερμανικό Τύπο.

Ανάμεσα στα σχόλια για τις αναμνήσεις της πρώην καγκελαρίου αναφέρθηκαν χαρακτηρισμοί όπως «διοικητική πρόζα», «βαρετό», «μικρή ενσυναίσθηση». Η εφημερίδα «Guardian», από την άλλη πλευρά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν και η Μέρκελ δεν είναι ακριβώς κουτσομπόλα, το βιβλίο της παρέχει ωστόσο ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την προσωπικότητά της. Οι κριτικοί παραπονέθηκαν επίσης ότι η πολιτικός του CDU δεν ζήτησε συγγνώμη για την αλλαγή στάσης της στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας, τη θέση της για τη μετανάστευση και την πολιτική της απέναντι στη Ρωσία. Η Μέρκελ δικαιολόγησε τις αποφάσεις της σε τηλεοπτική εκπομπή, λέγοντας ότι πρέπει πάντα να εξεταστούν στο πλαίσιο των συνθηκών της εποχής.

Παρά τις αξιοσημείωτες πωλήσεις του βιβλίου της η Μέρκελ δεν κατόρθωσε το εκδοτικό επίτευγμα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα: τα απομνημονεύματα των προέδρων των ΗΠΑ: Η αυτοβιογραφία του «A Promised Land» πούλησε 3,3 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και τον Καναδά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες μετά την έκδοσή της το 2020. Κυκλοφόρησε ταυτόχρονα σε 20 γλώσσες και ήταν το νούμερο 1 σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Βραζιλία. Οι διεθνείς εκδόσεις τού «A Promised Land» πούλησαν συνολικά 2,85 εκατομμύρια αντίτυπα, ανεβάζοντας τον αριθμό των αντιτύπων του βιβλίου σε 7,55 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Είναι ο πιο πρόσφατος τίτλος, γι’ αυτό και η «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού μονοπώλησε κατά κάποιον τρόπο το μιντιακό ενδιαφέρον. Από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg επιμένουν στο μέγεθος των 33.000 αντιτύπων που πούλησε την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας (από τις 24 Νοεμβρίου), με τη ζήτηση, όπως υποστηρίζουν, να είναι σταθερή. Σημειώνεται ότι από τις ίδιες εκδόσεις αναμένεται το βιβλίο «Fight oligarchy» (Crown, New York) του αμερικανού γερουσιαστή και πρώην υποψηφίου των Δημοκρατικών για την προεδρία, Μπέρνι Σάντερς.