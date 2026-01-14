«Τελικά, ο Αντώνης Σαουλίδης έθεσε εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ;» – αυτή είναι η ερώτηση που κάνουν όσοι παρακολουθούν τις δηλώσεις και τις διαρροές της μιας και της άλλης πλευράς από χθες, από τότε που το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανακοινώθηκε ως ένα από τα πρόσωπα που θα παρουσιάσουν την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Η πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει πως η κίνηση Σαουλίδη ήταν αναμενόμενη – και οι πληροφορίες για το φλερτ του με την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ήταν επί της ουσίας ο λόγος που δεν τοποθετήθηκε σε καμία γραμματεία της ΚΟΕΣ, που έχουν αναλάβει την προετοιμασία του ερχόμενου συνεδρίου. Μια απόφαση που, όταν ελήφθη, είχε δημιουργήσει γκρίνιες και στο εσωτερικό του κόμματος, ειδικά στην πλευρά του Χάρη Δούκα, με την οποία έχει συνταχθεί ο Σαουλίδης.

Τη φράση πως ο Σαουλίδης «έθεσε τον εαυτό του εκτός κόμματος» επανέλαβε (Action24) ο Νίκος Μήλης, ενώ η Αννα Διαμαντοπούλου (Naftemporiki) τόνισε πως ο Σαουλίδης είναι ένα στέλεχος «που έχει διαχωρίσει τη θέση του εδώ και πάρα πολύ καιρό», υπενθυμίζοντας πως, όταν έφτιαξε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας «μάζεψε κορυφαία στελέχη από τη ΝΔ, κορυφαία στελέχη καραμανλικά, κορυφαία στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, κορυφαία στελέχη από τους ΑΝΕΛ. Εκανε ανεμομαζώματα και έγιναν διαβολοσκορπίσματα».

«Η Κεντροαριστερά χρειάζεται διάλογο»

Από τη δική του πλευρά, ο Σαουλίδης επεσήμανε (Open) πως δεν θεωρεί αντιφατικό να παρουσιάσει το βιβλίο του Τσίπρα, παρότι ανήκει σε άλλον πολιτικό φορέα – από τον οποίο κανείς, όπως είπε, δεν του έχει γνωστοποιήσει πιθανή διαγραφή. «Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να ρωτήσω, να πάρω άδεια από κάποιο κομματικό όργανο για να συμμετάσχω στην παρουσίαση ενός βιβλίου, να συμμετάσχω σε έναν διάλογο για την Kεντροαριστερά, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τις δυνατότητες για να υπάρξει μία μαζική και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης», σχολίασε όταν ρωτήθηκε αν είχε ενημερώσει τη Χαριλάου Τρικούπη για όσα γίνονται. «Πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος και με τους υπόλοιπους (…) και να προκύψει μία μεγάλη παράταξη που θα καταθέσει μία εναλλακτική πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης», ανέφερε, τονίζοντας πως αυτές τις προτάσεις τις έχει καταθέσει και στις συνεδριάσεις των οργάνων.

Μύλος από τις κινήσεις Τσίπρα

Η κίνηση Τσίπρα να φέρει στην εκδήλωσή του ένα ενεργό πασοκικό στέλεχος, σε κάθε περίπτωση, ανοίγει τη συζήτηση για το αν υπάρχουν κι άλλοι που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Σαουλίδη – και παράλληλα, τροφοδοτεί τον προβληματισμό για τη σύγκρουση των διαφόρων πλευρών της Κεντροαριστεράς από εδώ και πέρα. Με όρους που θυμίζουν γνώριμα μονοπάτια των τελευταίων ετών, στη λογική των μεταγραφών στελεχών, καθώς τον τελευταίο καιρό ακούγονται ονόματα που φέρονται έτοιμα να μετακινηθούν από τη μια ή από την άλλη, βουλευτές και απλά στελέχη, επιβεβαιώνοντας πως τα κόμματα του προοδευτικού χώρου διάγουν μια περίοδο ρευστότητας. Στην τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας (Interview), που παίρνει ως δεδομένη τη δυνητική ψήφο με την απάντηση «πολύ πιθανό» για τα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με μισή μονάδα διαφορά από τον Τσίπρα.

Στο ΠΑΣΟΚ βέβαια, έχουν τονίσει πολλές φορές πως οι ίδιοι αποτελούν τη μοναδική ρεαλιστική επιλογή απέναντι στη ΝΔ και εκτιμούν πως πρέπει να κάτσει η σκόνη από τη φημολογία για τα νέα κόμματα, για να φανούν οι πραγματικές ισορροπίες.