«Τίτλοι τέλους» με την καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων έπεσαν χθες στη δίκη της Novartis που είχε ανοίξει μετά τις μηνύσεις των πολιτικών προσώπων, τα οποία είχαν στραφεί εναντίον του «Μάξιμου Σαράφη» – Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και της «Αικατερίνης Κελέση» – Μαρίας Μαραγγέλη για όσα είχαν καταθέσει εις βάρος τους. Ετσι, με αντεστραμμένους πλέον ρόλους, οι άλλοτε προστατευόμενοι μάρτυρες κάθισαν στο εδώλιο ως κατηγορούμενοι, έχοντας απέναντί τους τους πολιτικούς.

Χθες είχε φτάσει η ώρα της κρίσης για τους κατηγορουμένους, οι οποίοι ομόφωνα κηρύχθηκαν ένοχοι, όπως και πρωτοδίκως από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Οι δικαστές, οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν και τον μεγάλο κίνδυνο της παραγραφής, αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας και όσα ακούστηκαν στη διάρκεια της δευτεροβάθμιας δίκης, έκαναν δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και κήρυξαν ενόχους τους δύο κατηγορουμένους για ψευδή κατάθεση εις βάρος πολιτικών προσώπων, για τα οποία, με τη σφραγίδα της Δικαιοσύνης, δεν προέκυψε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο και οι φάκελοι είτε τέθηκαν στο αρχείο είτε έκλεισαν με την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος.

Συγκεκριμένα, έκριναν ένοχο τον Φ. Δεστεμπασίδη για δύο πράξεις και τη Μ. Μαραγγέλη ένοχη όπως για ψευδή κατάθεση και για ψευδή καταμήνυση εις βάρος των Αδωνη Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και Ανδρέα Λοβέρδου (εκτός τριών πράξεων που παραγράφηκαν). Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο έπαυσε την ποινική της δίωξη για πράξεις εις βάρος του Μάριου Σαλμά.

Οσο για την τιμωρία τους; Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, ο Φ. Δεστεμπασίδης καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών και η Μαρία Μαραγγέλη σε φυλάκιση 28 μηνών με τριετή αναστολή.

«Μέχρι τέλους»

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης, και στον δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ», δήλωσε μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. «Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα, με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ηθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου, κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ. Τσίπρας, στο βιβλίο του. Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω “μέχρι τέλους”. Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στην ίδια δήλωσή του.

Εισαγγελική έρευνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, για τη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης αλλά και του δικηγορικού λειτουργήματος διαβιβάζει αντίγραφα της δίκης στην Εισαγγελία για διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων του συνηγόρου υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη, και συγκεκριμένα για προσπάθεια αθέμιτης επιρροής λόγω εκφράσεων που χρησιμοποίησε προς τους δικαστικούς λειτουργούς.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο επικεφαλής της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός Ελλάδας αλλά και σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία που έχουν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες, κρίνοντας ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές Αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική Δικαιοσύνη και ότι όταν τέθηκαν στο καθεστώς του μάρτυρα δημόσιου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.