Στην τελική ευθεία εισέρχονται Ελλάδα και Τουρκία αναφορικά με το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα χωρίς ωστόσο να έχει προσώρας οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του, βάσει των προγραμμάτων Μητσοτάκη και Ερντογάν.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Χακάν Φιντάν, συμφωνήθηκε πως πρόθεση των δύο πλευρών είναι το ΑΣΣ να πραγματοποιηθεί «το αμέσως επόμενο διάστημα», με ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής ακόμα και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, καθώς μετά παρεμβάλλεται (17/2-19/3) το Ραμαζάνι. Οι δύο ΥΠΕΞ έθεσαν χθες επί τάπητος ζητήματα που άπτονται των διμερών σχέσεων καθώς και τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση σε Συρία και Ιράν.

Η προετοιμασία για το ΑΣΣ θα κορυφωθεί στις 20 και 21 Ιανουαρίου, οπότε είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στην ελληνική πρωτεύουσα οι επόμενοι γύροι του Πολιτικού Διαλόγου και της Θετικής Ατζέντας αντίστοιχα, με την ελληνική πλευρά να επιμένει στη συνέχιση του δομημένου ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Οπως έχει προϊδεάσει η Αθήνα, κατά τη συνάντηση κορυφής στην Αγκυρα δεν αναμένεται να υπάρξουν θεαματικές ανακοινώσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως οι δύο αντιπροσωπείες θα εργαστούν για τη συνέχιση της συνεργασίας σε τομείς που έχουν αποδώσει (παράτυπη μετανάστευση, το πρόγραμμα βίζα-εξπρές που οδεύει προς ανανέωση τον Μάρτιο), καθώς και για νέες συνεργασίες που θα αφορούν στη λεγόμενη «χαμηλή ατζέντα».

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι αφενός η συνέχιση της πολιτικής των «ήρεμων νερών» εν μέσω έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και αφετέρου η κανονικοποίηση της σχέσης Ελλάδας – Τουρκίας, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής συμφωνίας επί του εύρους της συζήτησης για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.