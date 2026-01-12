Τηλεφωνική επικοινωνία είχε τη Δευτέρα ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί μίλησαν για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.

Η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί αλλά πρόθεση και των δύο πλευρών είναι να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες των ΝΕΩΝ, δεν αποκλείεται το ΑΣΣ να συνέλθει το πρώτο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου στην Άγκυρα.