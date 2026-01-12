Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα (12/1) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν, συζήτησαν σειρά ζητημάτων που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας.

Οι δύο υπουργοί, αναφέρθηκαν κυρίως στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.