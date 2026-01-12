Η συμφωνία χρειάστηκε 25 χρόνια διαπραγμάτευσης και θα εξαφανίσει σχεδόν όλους τους δασμούς σε μια αγορά περίπου 700 εκατ. καταναλωτών. Οι ευρωπαίοι αγρότες αντιτάχθηκαν σκληρά στην υπογραφή της και πέντε ευρωπαϊκές χώρες – Γαλλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία και Αυστρία καταψήφισαν – σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η συμφωνία Mercosur είναι το μεγαλύτερο εμπορικό ντιλ που έχει κάνει ποτέ η Ένωση αλλά είναι και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα.

Το σίγουρο, πάντως, είναι πως θα αλλάξει την καθημερινότητα και τη διατροφή των Ευρωπαίων – όπως παραδέχονται αυτοί που τη στηρίζουν και καταγγέλλουν εκείνοι οι οποίοι διαφωνούν με τις προβλέψεις της.

Για τους επικριτές της, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τους ευρωπαίους (άρα, και τους έλληνες) αγρότες, αφού επιτρέπεται η εισαγωγή προϊόντων από κράτη τα οποία έχουν θεσπίσει ελαστικότερους υγειονομικούς, ποιοτικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες για τον πρωτογενή τους τομέα, ώστε η αγροτική τους παραγωγή να έχει μικρότερο κόστος. Εξού και πολλοί φοβούνται πως είδη διατροφής που θα φτάνουν εδώ από τη Λατινική Αμερική θα είναι φθηνότερα και θα αναγκάζονται να τα επιλέξουν όσοι ανήκουν στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα – με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας ακόμη διαχωρισμός ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς.

Από την άλλη, όμως, η μείωση των δασμών μπορεί να κάνει τα ελληνικά προϊόντα ανταγωνιστικά στις λατινοαμερικάνικες αγορές και να προσφέρει στους μικρούς και μεσαίους έλληνες παραγωγούς ευκαιρίες να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα και εκεί. Οφέλη για τις ελληνικές εξαγωγές θα υπάρξουν, λοιπόν. Η νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η Mercosur κρύβει και κινδύνους και ευκαιρίες.