Λειτουργικές ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής θα καλύψουν τα δύο ακίνητα, επί των οδών Αρεοπαγίτου 18-20 και Βύρωνος 20, που πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν με λειτουργική σύνδεση μεταξύ τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού. Το πρώτο, επί της Αρεοπαγίτου, που λειτουργούσε ως γραφείο ενημέρωσης του ΕΟΤ και χώροι υγιεινής, μετατρέπεται σε ιματιοθήκη με ατομικούς φωριαμούς, επιπλέον χώρους υγιεινής, χώρο πολλαπλών χρήσεων με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα και πωλητήριο.

Ο χώρος πολλαπλών χρήσεων θα έχει αυτοτέλεια, άνοιγμα στη στέγη και θέα προς την Ακρόπολη, με προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 3-12 ετών και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για σχολεία. Στο οικόπεδο της Βύρωνος 20, τη θέση της υφιστάμενης παιδικής χαράς και του βιομηχανικού κτιρίου θα πάρει υπαίθριος χώρος πολλαπλών χρήσεων με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.