Με αρκετές ανοιχτές πληγές στην κομματική συνοχή μπαίνει το νέο έτος για τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος για τις δημοσκοπικές μέχρι στιγμής απώλειες, οι οποίες όμως μπαίνουν πια αυστηρά στο μικροσκόπιο για την ανάκτηση των όποιων απωλειών στην τελευταία προ των εκλογών χρονιά.

Το 2026 είναι και έτος μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί το συνέδριο της ΝΔ και η διαδικασία των προσυνεδρίων θεωρείται ένα σημαντικό κεφάλαιο στο οποίο φέτος απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Το θέμα εδώ δεν είναι βέβαια η αυστηρά κομματική διαδικασία όσο η επαναφορά ψηφοφόρων που φαίνεται εδώ και καιρό στις μετρήσεις να «ξεπορτίζουν» σταθερά προς άλλους σχηματισμούς.

Το πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα το επόμενο Σάββατο, στις 17 Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής φαίνεται να έχει κλειδώσει αλλά υπάρχουν και κάποιοι κομματικοί οι οποίοι δεν βάζουν το χέρι τους στη φωτιά εάν συνεχίζονται – και σε ποια ένταση – οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στη Μακεδονία υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη δεξαμενή των ψηφοφόρων. Η μεγάλη διαρροή που παρατηρείται προς την Ελληνική Λύση, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι μετρήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα σε περιφερειακό επίπεδο και για λογαριασμό τοπικών παραγόντων δείχνουν την Ελληνική Λύση να καταγράφει υψηλά ποσοστά, καταλαμβάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και την πρώτη θέση σε συγκεκριμένα εκλογικά διαμερίσματα της Μακεδονίας.

Αξιωματούχοι της ΝΔ που έχουν μεγάλη εμπειρία στην περιοχή εκτιμούν ότι η κατάσταση αυτή διαμορφώνεται για τους εξής λόγους:

1) H Θεσσαλονίκη που εμπεριέχει μεγάλο όγκο των ψηφοφόρων της ΝΔ δεν έχει σήμερα κυβερνητική εκπροσώπηση σε επίπεδο υπουργών, αλλά μόνο υφυπουργών.

2) Ο κομματικός μηχανισμός δεν μετέχει ενεργά σε διαδικασίες ακόμα και σχεδιασμού κυβερνητικού έργου όταν πρόκειται και για θέματα ενδιαφέροντος της περιφέρειας, παρά μόνο ενεργοποιείται όταν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

3) Τα παραπάνω δημιουργούν αίσθημα εγκατάλειψης από τους ψηφοφόρους της ΝΔ που αποτελούν ιδιαίτερο κοινό, καθώς πάντα έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι πάντα υπολείπονται της Αθήνας.

Σε συνδυασμό με το γενικότερο κλίμα για θέματα καθημερινότητας, όπως επίσης και το αγροτικό ζήτημα, ο Βελόπουλος παίρνει κεφάλι, ενώ δεν περνά απαρατήρητη και η αξιοσημείωτη άνοδος της Φωνής Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που οι πληροφορίες τη θέλουν στις τοπικές δημοσκοπήσεις να έχει φτάσει ακόμα και πάνω από το 6% στην ευρύτερη περιοχή.

Τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει μία δύσκολη άσκηση στα κεντρικά της Πειραιώς και βέβαια στο Μέγαρο Μαξίμου, όμως οι έμπειροι κομματικοί και όσοι, πολλοί, την έχουν ξαναβρεί μπροστά τους με διαφορετικές εξισώσεις εκτιμούν ότι μπορούν να τη λύσουν.Οι ίδιοι άνθρωποι δεν παραβλέπουν ότι η άσκηση θα δυσκολέψει και στην περίπτωση που η Μαρία Καρυστιανού κάνει πράξη την εξαγγελθείσα επιθυμία της να ιδρύσει κόμμα.

Τα προβλήματα πάντως σε σχέση με την Ελληνική Λύση δεν σταματούν εκεί. Μετρήσεις που γίνονται και σε άλλες περιφέρειες δείχνουν ότι έχει σημαντική άνοδο.