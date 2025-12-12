Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μιλά αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια συνεδρίαση που αναμένεται να επικεντρωθεί στις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες και στην πορεία του κυβερνητικού έργου.
Βουλή: Θέμα «αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς» της Ζωής Κωνσταντοπούλου έθεσε ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής
Ο πρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Α. Νικολακόπουλος, θα ζητήσει την παραπομπή της Ζ. Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, επικαλούμενος συνεχείς διακοπές και ατυχείς εκφράσεις.
Εξεταστική: Μεταξύ των συλληφθέντων κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης - Αποστολάκη: Πιαστηκε στέλεχος της ΝΔ
Η ΝΔ καταγγέλλει απειλές κατά βουλευτών
Κωνσταντοπούλου για «Φραπέ»: Ένα κακοποιό στοιχείο εξαπέλυσε απειλές θανάτου σε πολιτική αρχηγό – Το τηλεφώνημά της στο 100
«Μπροστά στα μάτια των πολιτών που παρακολουθούσαν άναυδοι, διαπράχθηκαν σήμερα (χθες), μέσα στη Βουλή, μια σειρά από αυτόφωρα ποινικά αδικήματα. Μπροστά στα μάτια όλης της Ελλάδας, ένα κακοποιό στοιχείο, έβγαλε με άνεση τη γλώσσα στις διαδικασίες, αλλά και αισθάνθηκε την ελευθερία να διατυπώνει απειλές, απειλές θανάτου, απέναντι σε πολιτική Αρχηγό και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, […]
Ο Νίκος Δένδιας παρακολούθησε βολή νέου τύπου τορπίλης από το υποβρύχιο «Πιπίνος»
Ο Νίκος Δένδιας επιβιβάστηκε στο υποβρύχιο «Πιπίνος» και παρακολούθησε δοκιμή τορπίλης «SeaHake mod4» στο πλαίσιο της άσκησης «Περισκόπιο». Τον συνόδευσαν ανώτατα στελέχη ΥΠΕΘΑ και Πολεμικού Ναυτικού.
Βουλή: Ξεκινάει στην Ολομέλεια η πενθήμερη συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2026
Ξεκινά σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η πενθήμερη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026, με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ονομαστική ψηφοφορία στις 16 Δεκεμβρίου.