Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε τη χθεσινοβραδινή επίθεση στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές. Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, καλούνται όλα τα πολιτικά κόμματα να πράξουν το ίδιο, καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση.

«Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», τονίζεται στην ανακοίνωση της ΝΔ, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες πράξεις δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη δράση και τη στάση του κόμματος.