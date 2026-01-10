Εγρήγορση των υπηρεσιών ασφαλείας έχει προκαλέσει στην Κύπρο η περίεργη δημοσίευση του βίντεο που παρουσιάζει την ύπαρξη μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο, με αποσπάσματα συζητήσεων, τραβηγμένα με κρυφή κάμερα, του πρώην υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, και του διευθυντή ενός επιχειρηματικού ομίλου. Ηδη, όπως σας έγραφα από χθες, ο Λακκοτρύπης κατήγγειλε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας ότι το βίντεο είναι παραποιημένο, καταθέτοντας ότι αυτοί που τον μαγνητοσκόπησαν είχαν εμφανιστεί ως δήθεν επενδυτές από την Ολλανδία. Οπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου μπήκε σε κατάσταση «συναγερμού».

Συγκεκριμένα, το ίδιο βράδυ έγινε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Χριστοδουλίδης, ο γενικός εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τάσος Τζιωνής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ενδείξεις που εξετάζονται δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός στο X που δημοσίευσε το βίντεο σχετίζεται με συμφέροντα και υπηρεσίες ξένης χώρας.

Ο λογαριασμός φέρεται να ανήκει σε μια «Emily Thompson» που παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας με ειδικότητα τις ΗΠΑ και βάση το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως έχει περισσότερη δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες, σχολιάζοντας θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, την επίσκεψη Ζελένσκι στη Λευκωσία και τα ενεργειακά κοιτάσματα. Σύμφωνα, βέβαια, με πηγή μου στο νησί, θεωρούν πολύ πιθανό, παρότι θέλει να μοιάζει με πραγματικό πρόσωπο, να πρόκειται για ψευδώνυμο, παρόλο που ο λογαριασμός δεν φαίνεται να είναι «bot». Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, και παλαιότερες αναρτήσεις της στον ίδιο λογαριασμό που δείχνουν στοιχεία πως έχουν γραφτεί σε πληκτρολόγιο με τουρκικούς χαρακτήρες. Χωρίς αυτό, βεβαίως, να αποδεικνύει από μόνο του κάτι για την προέλευση του λογαριασμού, αφού οι υβριδικές κυβερνοεπιθέσεις συνηθίζουν την παραπλάνηση.

Μισές διευκρινίσεις για τη μετάβαση

Διευκρινίσεις για την υπηρεσιακή υποβάθμιση της Παρασκευής Τυχεροπούλου έδωσε η ΑΑΔΕ, αντιδρώντας στην ανακοίνωση του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου που έκανε λόγο για εκδικητική μεταχείριση από τον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ». Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ σχολίασε ότι «η εν λόγω υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχε κατά τον χρόνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ». Τονίζοντας, επίσης, ότι η τοποθέτησή της στον Οργανισμό δεν επιδρά στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό, λέει η ανακοίνωση, συνέβη με «το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων που τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πληρωμών», με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ προκύπτουν, όμως, ορισμένα ερωτήματα. Διότι, όπως σας έχω γράψει από χθες, πηγές μου με ασφαλείς πληροφορίες με διαβεβαίωσαν ότι στελέχη που εμπλέκονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν στον ελεγκτικό μηχανισμό. Και στην ανακοίνωση ομολογείται ότι έστειλαν όλο το προσωπικό χωρίς αξιολόγηση και διερεύνηση. Ωστόσο, η Εισαγγελία αναφέρει ρητώς ότι στο κύκλωμα μετέχουν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι αυτά τα στέλνουν όλα στην ΑΑΔΕ χωρίς έρευνα…

Κανένα πειθαρχικό στους ελεγχομένους

Να σας το πω πιο συγκεκριμένα; Στελέχη του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, των οποίων υπέροχες συνομιλίες είδαμε στις επισυνδέσεις της δικογραφίας, έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης στο νέο οργανόγραμμα εντός ΑΑΔΕ. Εχουν, βεβαίως, το τεκμήριο της αθωότητας, γι’ αυτό κιόλας δεν σας αναφέρω ονόματα, αν και είναι εις γνώσιν του ρεπορτάζ. Ομως και η ΑΑΔΕ έχει όχι δικαίωμα αλλά υποχρέωση να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο και να μην τους αφήνει να κάνουν ελέγχους ώσπου να καθαρίσει το τοπίο. Εχουν κινήσει πειθαρχική έρευνα για όσα ακούγονται στη δικογραφία; Οχι. Και όμως, όχι. Πώς ακριβώς θα γίνει η κάθαρση αν δεν πέσουν κεφάλια;

Η αγωγή της Τυχεροπούλου

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Τυχεροπούλου, υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έχει βασική μάρτυρα των δικαστικών υποθέσεων των παράνομων επιδοτήσεων. Μετά τις συγκρούσεις της με τους πρώην διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη και Νίκο Σαλάτα, τοποθετήθηκε στο Πρωτόκολλο, προκειμένου να μην κάνει ελέγχους και χαλάει τη «σούπα». Για την υποβίβασή της αυτή η Τυχεροπούλου έχει προσφύγει δικαστικά, με αγωγή που προσβάλλει την απόφαση καθαίρεσής της από διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου και τοποθέτησής της στο Πρωτόκολλο, με την απόφαση να αναμένεται. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση και η ΑΑΔΕ έχουν διαχωρίσει τις θέσεις τους από τους πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν στο χέρι τους να διορθώσουν την εκδικητική μετάταξη της υπαλλήλου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναγνώρισε την αποτελεσματικότητά της. Ειδάλλως, τι νόημα έχει η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ αν αφήνονται οι ελεγχόμενοι υπάλληλοι ανενόχλητοι κάτω από άλλη μαρκίζα;

Υποκλοπές και ψευδορκίες

Με παρατράγουδα ξεκίνησε και πάλι η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών χθες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, όπου στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ο πρώην τεχνικός διευθυντής της εταιρείας Krikel Σωτήρης Ντάλλας, στενός συνεργάτης του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου. Και η αξιοπιστία της κατάθεσής του αμφισβητήθηκε, όχι μόνο από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορίας, αλλά και από την έδρα, με τον πρόεδρο στο τέλος να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης προκειμένου να ερευνηθεί για το αδίκημα της ψευδορκίας. Ο Ντάλλας ισχυρίστηκε, λοιπόν, ότι ο Λαβράνος δεν έχει σχέση με την Krikel και ότι η εταιρεία δεν είχε καμία σχέση με το Predator. Παρότι, όπως του επισημάνθηκε, η εταιρεία αυτή υπέγραφε τις αιτήσεις για την εξαγωγή του, ενώ ο Λαβράνος συμμετείχε σε συναντήσεις. Αντί σχολίου, νομίζω, αρκεί να σας μεταφέρω αυτό που του είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο κλείσιμο της κατάθεσης: «Δεν ήσασταν απόλυτα ειλικρινής σήμερα, λυπάμαι για αυτό, θα εκτιμηθεί η κατάθεσή σας μαζί με τα άλλα στοιχεία και μπορεί να διαβιβαστεί η δικογραφία, να ξέρετε».