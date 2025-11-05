Πηγές της Νέας Δημοκρατίας σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο τη στάση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, σημειώνοντας ότι «εντύπωση προκαλεί η σπουδή της να αποστείλει, παραμονή της κατάθεσης του Λευτέρη Αυγενάκη, δήθεν νέα στοιχεία στην Εξεταστική Επιτροπή». Όπως αναφέρουν, τα έγγραφα αυτά δημοσιεύθηκαν σε μέσα ενημέρωσης που εμφανίζονται φιλικά προς την ίδια.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι στα σχετικά έγγραφα η κ. Τυχεροπούλου αναφέρεται σε δύο υποθέσεις που χειρίστηκε, κατηγορώντας την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πως της άσκησε πιέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η πραγματικότητα τη διαψεύδει».

Όπως φέρεται να κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στην Εξεταστική Επιτροπή, στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για επιστολή δικαιούχου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2023, με αίτημα ενημέρωσης σχετικά με τη μη καταβολή βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2022 για βοσκοτόπους. Το αίτημα είχε αποσταλεί απευθείας προς την κ. Τυχεροπούλου και κοινοποιηθεί στον υπουργό, τον γενικό γραμματέα, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην απάντησή της, στις 28 Νοεμβρίου 2023, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς ανέφερε ότι από τον επανέλεγχο του φακέλου προκύπτει ορθώς η μη κατανομή εθνικού αποθέματος για τις εκτάσεις βοσκοτόπων, καθώς αυτές περιήλθαν στην κατοχή του δικαιούχου μετά τις 31 Μαΐου 2022. Όπως σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ, δεν υπήρξε καμία περαιτέρω ενέργεια, επομένως δεν προκύπτει πίεση προς την υπάλληλο.

Αναφορικά με τη δεύτερη υπόθεση, που αφορά συνεργάτη του κ. Αυγενάκη, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο πρώην υπουργός ανέφερε πως δεν υπήρξε καμία επικοινωνία πέραν της απάντησης της κ. Τυχεροπούλου. Στην απάντηση της 1ης Σεπτεμβρίου 2023, παρουσιάζεται έγγραφο του Εισαγγελέα Χανίων και εντολή ειδικού διοικητικού ελέγχου. Στο εμπιστευτικό, ανυπόγραφο συνημμένο έγγραφο του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται οι κυρώσεις εις βάρος της αιτούσας και ότι «η επιστροφή των ενισχύσεων δεν την απαλλάσσει από την απαγγελία κατηγορίας από τη δικαιοσύνη».

Οι ίδιες πηγές καταλήγουν ότι τα χρήματα έχουν επιστραφεί στον Οργανισμό, κάτι που –όπως τονίζουν– αποτελεί πολιτική θέση της κυβέρνησης και απαίτηση του αγροτικού κόσμου.