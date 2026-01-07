Εκδικητική και καταχρηστική χαρακτηρίζει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου, Αντώνης Βαγιάνος την απόφαση να τοποθετηθεί η εντολέας τους εκτός του κορμού της δομής του «Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που η κυρία Τυχεροπούλου είναι βασική μάρτυρας σε εκκρεμείς υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει εισφέρει με τις γνώσεις και την εμπειρία της στη διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που συνεχίζει το έργο της για τον εντοπισμό υποθέσεων που αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις.

Ολόκληρη η δήλωση του δικηγόρου του Παρασκευής Τυχεροπούλου, Αντώνη Βαγιάνου έχει ως εξής:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ Π. ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ»

Κατόπιν σκανδαλώδους απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, η κα. Τυχεροπούλου τίθεται εκτός του κορμού του “Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ”, που ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, και τοποθετείται πλέον σε άσχετη Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, εκτός του νέου Φορέα Πληρωμών.

Πρόκειται για νέα εκδικητική και καταχρηστική μετακίνηση, που την αποσυνδέει πλήρως από το αντικείμενο των ελέγχων και των πληρωμών, για το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένη επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια στιγμή που η κα. Τυχεροπούλου απομακρύνεται από τον επιχειρησιακό και ελεγκτικό πυρήνα του νέου Φορέα, όλα τα στελέχη που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μεταφέρονται, χωρίς καμία αξιολόγηση ή πειθαρχική έρευνα, στη δομή της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, όπου διατηρούν στο ακέραιο τις αρμοδιότητές τους.

Η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική μιας πολιτικής επιλογής συγκάλυψης, όπου όσοι άσκησαν έλεγχο τίθενται στο περιθώριο, ενώ όσοι ελέγχονται (ή θα έπρεπε να ελέγχονται) παραμένουν στο απυρόβλητο και προστατεύονται.

Η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ουδέτερη διοικητική αναδιάρθρωση, αλλά ως συνειδητή ανακατανομή προσώπων με σαφή στόχευση την απονεύρωση του ελεγκτικού μηχανισμού και την απομάκρυνση όσων διαθέτουν εντιμότητα, εμπειρία και ανεξαρτησία, με τελικό στόχο τη συγκάλυψη των πεπραγμένων των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από όλους τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που μεταφέρονται στο εν λόγω Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (ΑΤΔ) της ΑΑΔΕ, η κα. Τυχεροπούλου είναι η μόνη γεωπόνος (όλοι οι λοιποί έχουν υπόβαθρο Διοικητικό – Οικονομικό) και η μόνη με εμπειρία σε ελέγχους και προϋπηρεσία σε Διευθυντικές θέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιθέτως, όλοι οι λοιποί γεωπόνοι που υπηρετούσαν στη Διεύθυνση Διοικητικού του παλαιού ΟΠΕΚΕΠΕ –χωρίς διευθυντική προϋπηρεσία, χωρίς εμπειρία ελέγχων και χωρίς το εύρος της υπηρεσιακής διαδρομής της κας Τυχεροπούλου– τοποθετούνται σε Τεχνικές Διευθύνσεις του Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αντίφαση αυτή απογυμνώνει κάθε επίκληση αξιοκρατίας, καθιστά τη μετακίνηση αυτή όχι απλώς αδικαιολόγητη, αλλά προπάντων θεσμικά προκλητική και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι τα κριτήρια του Διοικητή της ΑΑΔΕ δεν ήταν ούτε υπηρεσιακά ούτε λειτουργικά, αλλά στοχεύουν (σε συνέχεια αντίστοιχων εκδικητικών και καταχρηστικών αποφάσεων των ήδη αποπεμφθέντων κ. Μπαμπασίδη και Σαλάτα) στην αδρανοποίηση της κας Τυχεροπούλου και την παρεμπόδιση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία η κα Τυχεροπούλου συνεργάζεται ως ειδική συνεργάτιδα από το 2023 μέχρι και σήμερα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδικητική μετακίνηση δεν πλήττει απλώς ένα πρόσωπο. Πλήττει προπάντων την αξιοπιστία του νέου Φορέα υπό τη σκέπη της ΑΑΔΕ και του Διοικητή της και καθιστά κενές περιεχομένου τις υποσχέσεις για κάθαρση, διαφάνεια και θεσμική λογοδοσία.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2026

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της

Παρασκευής Τυχεροπούλου,

Αντώνης Βαγιάνος