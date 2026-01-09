Μια 37χρονη γυναίκα, αμερικανίδα πολίτης, πυροβολείται θανάσιμα στη μέση του δρόμου, μέρα μεσημέρι, στη Μινεάπολη της Μινεσότας, από έναν άνδρα της ICE, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης. Πριν γίνει καν γνωστό το όνομά της, η μισή Αμερική πείθεται πως επρόκειτο για μια «επαγγελματία αγκιτάτορα» (έτσι την αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ), μια «εγχώρια τρομοκράτισσα» (Κρίστι Νόεμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας), μια «διαταραγμένη αριστερίστρια» (Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ) που «μετέτρεψε το όχημά της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τα μέλη των δυνάμεων της τάξης μας με σκοπό να τα σκοτώσει», που σημαίνει ότι ο πράκτορας της ICE βρισκόταν προφανώς σε «κατάσταση νόμιμης άμυνας». Η άλλη μισή, ωστόσο, φωνάζει ότι όλα αυτά είναι «μπαρούφες», όπως είπε ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, μια «μηχανή προπαγάνδας», σύμφωνα με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Μινεσότας Τιμ Γουόλς, που σημαίνει ότι ένας «απείθαρχος πράκτορας» της ICE ουσιαστικά εκτέλεσε μια αμερικανίδα πολίτη στη διάρκεια μιας επιχείρησης πάταξης της παράνομης μετανάστευσης που δεν θα έπρεπε ευθύς εξαρχής να είχε γίνει. «Ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!», διαμήνυσε στην ICE ο δήμαρχος της πόλης. «Ντροπή!», «Δολοφονία!», φώναζαν χθες χιλιάδες διαδηλωτές. Μια Αμερική χωρισμένη στα δύο, έτοιμη να πάρει φωτιά.

Πριν από σχεδόν έξι χρόνια, τον Μάιο του 2020, τη σπίθα την άναψε ο φόνος του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς – στην ίδια πόλη, μόλις τέσσερα τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε η προχθεσινή τραγωδία. Αυτή τη φορά, την οργή την εντείνει η εναλλακτική πραγματικότητα που παρουσιάζει η κυβέρνηση Τραμπ: βίντεο και αυτόπτες μάρτυρες καταδεικνύουν πως η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ δεν προσπαθούσε να «πατήσει με το αυτοκίνητό της» τους πράκτορες της ICE αλλά να απομακρυνθεί από αυτούς. Παρ’ όλα αυτά, και ενώ είχε δει τα βίντεο, ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε, μιλώντας στους «New York Times», πως το θύμα «συμπεριφέρθηκε απαίσια. Και μετά τον πάτησε. Δεν προσπάθησε να τον πατήσει. Τον πάτησε».

Ηταν Τετάρτη, 10 το πρωί, στο Πάουερχορν, μια γειτονιά της Μινεάπολης. Σύμφωνα με τον πρώην σύζυγό της, η Ρενέ Νικόλ Γκουντ είχε μόλις αφήσει τον εξάχρονο γιο της στο σχολείο και επέστρεφε σπίτι μαζί με τη νυν σύντροφό της. Τόσο ο πρώην σύζυγός της όσο και η μητέρα της διαβεβαιώνουν πως δεν ήταν ποτέ ακτιβίστρια, αυτόπτες μάρτυρες και άλλοι ακτιβιστές ωστόσο την περιέγραψαν ως «παρατηρήτρια της ICE». Η Υπηρεσία Μετανάστευσης διεξάγει από την Τρίτη μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή περίπου 2.000 αστυνομικών, στη Μινεάπολη, μια πόλη με μεγάλη σομαλική κοινότητα, εναντίον της οποίας έχει επιτεθεί επανειλημμένως ο Τραμπ.

Το βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο της Γκουντ, ένα Honda Pilot, σταματημένο πλάγια στον χιονισμένο δρόμο. Πράκτορες της ICE το πλησιάζουν, ένας προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, «Οχι, όχι!», ακούγεται μια γυναικεία τρομαγμένη φωνή, κατόπιν το αυτοκίνητο κάνει λίγο πίσω, οι ρόδες στρίβουν καθαρά προς την άλλη κατεύθυνση, πάει να φύγει όταν ένας άνδρας της ICE ανοίγει πυρ, πυροβολώντας συνολικά τρεις φορές. Το αυτοκίνητο ακινητοποιείται λίγα μέτρα πιο πέρα, πέφτοντας σε άλλο όχημα. Κάπου κοντά, μια γυναίκα ακούγεται να ουρλιάζει: «Τι κάνατε; Είναι η σύζυγός μου!».

«Ποιήτρια, συγγραφέας, μαμά και χάλια κιθαρίστρια από το Κολοράντο», έτσι περιέγραφε η 37χρονη Γκουντ τον εαυτό της στο Instagram. Είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Μινεάπολη, από το Κάνσας Σίτι του Μισούρι. Είχε συνολικά τρία παιδιά, μια 15χρονη κόρη και έναν 12χρονο γιο από τον πρώτο της γάμο και έναν εξάχρονο από τον δεύτερο. Ο δεύτερος σύζυγός της είχε φύγει από τη ζωή το 2023. Σύμφωνα με τον πρώτο σύζυγό της, πριν αφιερωθεί στο μεγάλωμα των παιδιών της, είχε εργαστεί ως βοηθός οδοντιάτρου καθώς και σε πιστωτικό συνεταιρισμό. Σύμφωνα με τη μητέρα της, ήταν ένας άνθρωπος «που φρόντιζε τους άλλους όλη της τη ζωή. Ηταν στοργική, γεμάτη κατανόηση και τρυφερή. Ενας εξαιρετικός άνθρωπος». «Είθε η ζωή της Ρενέ να μας θυμίζει τι μας ενώνει: την ελευθερία, την αγάπη και την ειρήνη», αντέδρασε ο πρόεδρος του Old Dominion University, στη Βιρτζίνια, από όπου η Γκουντ είχε πάρει το 2020 πτυχίο δημιουργικής γραφής. «Εύχομαι να επικρατήσει η συμπόνια, η επούλωση και ο προβληματισμός σε μια περίοδο που εξελίσσεται σε μία από τις πιο σκοτεινές και αβέβαιες της ιστορίας της χώρας μας», πρόσθεσε.

Τόσο ο δήμαρχος της Μινεάπολης όσο και ο κυβερνήτης της Μινεσότας απηύθυναν έκκληση στους διαδηλωτές να μη δώσουν στην κυβέρνηση Τραμπ «το σόου που θέλει» ώστε να στρατιωτικοποιήσει (ακόμα) μία δημοκρατική πόλη. Πέραν της Μινεσότας, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ή είχαν προγραμματιστεί για χθες και στη Νέα Υόρκη, και στη Βόρεια Καρολίνα, και στη Γιούτα, και στο Χιούστον του Τέξας, και στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας.

Σε αυτό το κλίμα, το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότας ανακοίνωσε πως αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την υπόθεση, αφού το FBI δεν του έδινε πρόσβαση στο υλικό της υπόθεσης. Την ίδια περίπου ώρα, σε συνέντευξή της, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ επαναλάμβανε τον χαρακτηρισμό περί «πράξης εγχώριας τρομοκρατίας», διαβεβαιώνοντας πως ο πράκτορας που σκότωσε την 37χρονη Γκουντ πήγε στο νοσοκομείο μετά το συμβάν για «θεραπεία». Είναι, σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα, ο πέμπτος θάνατος που συνδέεται με τις επιχειρήσεις της ICE.