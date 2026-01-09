Θεσπίστηκε σωστά από τον συνεταιρισμό της Super League ως μια επιπλέον βοήθεια για τις ομάδες μας που συμμετέχουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Και με έναν τρόπο έχει τοποθετήσει έναν αστερίσκο πάνω από τον βαθμολογικό πίνακα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική του πρωταθλήματος καθώς το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ της πρεμιέρας δεν έγινε (ακόμη) ποτέ. Το δικαίωμα χρήσης του περίφημου Joker Right. Η διαδικασία του αιτήματος αναβολής μιας αγωνιστικής Super League υποχρέωσης προκειμένου να προκύψει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για μια κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη. Στην προκειμένη περίπτωση; Σαν αυτή που έχει ο Ολυμπιακός την επόμενη Τρίτη (20/1) στο Γ. Καραϊσκάκης με αντίπαλο την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ματς που το αποτέλεσμά του θα αποφασίσει σε μεγάλο βαθμό αν οι Ερυθρόλευκοι θα προκριθούν στο top 24 του Champions League.

Ναι, το κράτησαν οι Πειραιώτες ως εδώ το δικό τους Joker. Και έχουν σήμερα κιόλας μια ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουν σε ένα καθοριστικό σημείο της σεζόν. Διότι έτσι όπως τα έφερε το καλεντάρι ως τη Λεβερκούζεν υπάρχουν ακόμη τρία κρίσιμα παιχνίδια: ο Ατρόμητος στο Περιστέρι αύριο (19.30), για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ στο Φάληρο την Τετάρτη (14/1) σε μονό προημιτελικό όπου αν δεν προκύψει νικητής στα ενενήντα λεπτά η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι. Ταξίδι στην Τρίπολη και μάχη με τον Αστέρα (17/1) για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Πρόγραμμα εξουθενωτικό, που μετά την Μπάγερ έχει άλλο τόσο. Το έβαλαν στο τραπέζι της συζήτησης λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι όλο αυτό. Και σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσουν την αναβολή της αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη ώστε ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Λεβερκούζεν να υπάρξει ένα ικανό διάστημα αποκατάστασης, ανάπαυσης και προπόνησης. Ενα εξαήμερο που χωρά μέσα του τη «ρουτίνα» που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουν οι ομάδες.

Με δεδομένο λοιπόν ότι η αίτηση αναβολής πρέπει να γίνει με βάση την απόφαση της Super League τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από τον αγώνα, ο Ολυμπιακός αν το αποφασίσει πρέπει να ζητήσει (και να πάρει) σήμερα την αναβολή από τον Συνεταιρισμό. Ή αν το αποφάσισε ήδη με βάση το ρεπορτάζ που θέλει χθες το απόγευμα να έγινε ευρεία σύσκεψη παρουσία του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Να τα είπαν για όλα διοίκηση και προπονητής για τον σχεδιασμό στα μισά του δρόμου (μεταγραφές, αποχωρήσεις κ.λπ.) και όχι μόνο. Προφανώς θα συζητήθηκε και αυτό.

Απουσίες

Τι αποφασίστηκε θα το μάθουμε μέσα στην ημέρα. Στην ίδια ημέρα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βεβαίως θα έχει κατά νου τον Ατρόμητο και τους διαθέσιμους για την αυριανή παρτίδα στο Περιστέρι. Εχει θέματα ο Βάσκος. Είναι άρρωστος δύο μέρες ο Ροντινέι και δεν κατάφερε να προπονηθεί, άρα μάλλον είναι απίθανο να προλάβει. Φοράει ειδικό νάρθηκα στο χέρι ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά τη μικροεπέμβαση σε δάχτυλο. Είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό ο Ποντένσε («καθαρή» η απεικονιστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε) και με τη σειρά του θα δείξει σε αυτή την τελευταία προπόνηση αν θα είναι στην αποστολή ή όχι. Είναι πολύ δύσκολο το ματς αύριο πέρα από το ποτάμι, ειδικά μετά τις σερί ισοπαλίες με Αρη και Κηφισιά που έριξαν τον Ολυμπιακό από την κορυφή. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για το «διπλό» που θα δώσει δικαίωμα… επανεκκίνησης στη Super League.